吳 “중도확장·대통합 선대위 구상”

[헤럴드경제=손인규 기자] 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보로 선출된 오세훈 현 서울시장은 19일 함께 당내 경선을 치른 박수민 의원(초선·서울 강남을)과 윤희숙 전 의원을 공동 선거대책위원장으로 위촉했다.

오 시장은 이날 오후 쪽방촌 주민들에게 음식을 제공하는 서울 종로구의 한 동행식당에서 박 의원, 윤 전 의원과 오찬 회동을 한 뒤 취재진과 만나 “저와 경선에서 경쟁한 두 분께서 흔쾌히 공동 선대위원장을 맡아 남은 선거 기간에 함께 고생해 주시기로 했다”고 밝혔다.

그는 “혁신 선대위의 뜻은 중도확장이다. 중도, 더 나아가 많은 유권자의 마음을 얻는 작업”이라며 “각계각층, 청년과 중장년이 함께 어우러지고 시민이 동참하는 의미의 대통합 선대위를 구상하고 있다”고 말했다.

동행식당은 오 시장의 시정 철학이 담긴 ‘약자와의 동행’ 정책의 대표 사업 중 하나다. 오 시장이 ‘따뜻한 도시, 건강한 서울, 삶의 질 특별시’를 이번 선거의 슬로건으로 내세운 만큼 첫 일정에 나설 장소로 동행식당을 골랐다는 분석이다.

선대위 안에서 박 의원은 중도와 보수를 아우르는 보수 확장의 역할을, 윤 전 의원은 경제 전문가로서 정책 전문성을 발휘할 것으로 관측된다.

장동혁 대표의 선거 운동 참여 여부에 대해선 “공천 마무리 단계 이후부터는 자연스럽게 지도부 역할이 줄어들면서 후보자 중심으로 메시지가 전달될 것”이라고 설명했다. 앞서 오 시장은 공천 신청 조건으로 장 대표의 이선 후퇴와 혁신 선대위의 조기 출범 등을 내걸었으나, 지도부는 이를 받아들이지 않은 바 있다.

오 시장은 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 정책 경쟁을 제안한 데 대해 “원래 정책 경쟁이 원칙”이라면서도 “현 정부의 오만함과 독재에 대한 견제 의미를 이번 지선 표심에서 의미 있게 표출되도록 최선의 노력을 다할 필요가 있다”고 강조했다.

이후 오 시장은 서울 등산관광센터 관악산점을 찾아 센터를 둘러보고 등산로 안전점검을 하는 등 시정 활동을 이어갔다.