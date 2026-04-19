직장갑질119, 직장인 1천명 대상 설문 17.4％ “일터에서 장애 비하 표현 들어” 51% “장애인 위한 공간 조성돼 있지 않아”

[헤럴드경제=손인규 기자] 직장인 10명 중 8명 가까이는 한국이 장애인이 일하기 어려운 사회라고 생각한다는 시민단체 조사 결과가 나왔다.

직장갑질119는 여론조사 전문기관 ‘글로벌 리서치’에 의뢰해 2월 2∼8일 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 온라인 설문한 결과 이같이 나타났다고 19일 밝혔다.

조사에 따르면 ‘한국이 장애인이 일하기 좋은 사회라고 생각하느냐’라는 질문에 76.7%는 ‘그렇지 않다’고 응답했다. 이는 남성(72.5%)보다 여성(81.2%)이, 공공기관(69.9%)이나 민간 300인 이상 사업장(70.3%)보다 민간의 5인 미만 사업장(85.7%)에서 높게 나타났다.

자신이 다니는 직장에 장애인 채용과 관련한 편견이 있거나 차별하는 분위기가 있다고 생각하는 응답자는 46.2%였다.

장애인을 위한 ‘배리어 프리’(Barrier Free·장애물 없는 생활 환경) 공간이 직장에 조성돼 있느냐는 질문에는 51%가 ‘그렇지 않다’고 답했다.

응답자의 17.4%는 직장에서 장애를 비하하거나 희화화하는 표현을 들을 경험이 있다고도 했다.

직장갑질119는 장애인 채용에 대한 편견이 여전히 광범위하고 비하 표현까지 일상적으로 사용되고 있음을 보여주는 설문 결과라고 지적했다.

이 단체 박은하 노무사는 “장애인을 노동 현장에서 함께 일하는 동료로 자연스럽게 접할 수 있게 하는 것이 차별과 배제를 줄이는 출발점”이라며 “고용 의무제의 실효성을 높여 실제 고용이 이어지도록 하는 노력이 필요하다”고 말했다.