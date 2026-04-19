‘이노블록(ENOBLOC)’ 브랜드 론칭 아파트·오피스·공장 등 ‘전영역 적용’ 확대 韓·美·중동 등에 70여 개 특허 출원 “건설·개발 패러다임을 바꿀 획기적 설루션”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대엘리베이터가 세계 최초로 모듈러공법을 통한 고층 건물 승강기 설치·상용화에 성공하며 ‘K-엘리베이터’를 대표하는 브랜드로서의 존재감을 드러냈다.

자사 만의 모듈러공법을 알리는 ‘이노블록(ENOBLOC)’ 브랜드를 공식 론칭한 현대엘리베이터는 미국과 중동 등에 기술 특허를 출원·신청하며 글로벌 시장에서의 영향력을 지속해서 빠르게 넓혀가겠다는 구상이다.

▶세계 최초’ 고층용(27층형) 상용화 …“‘신(新)기술’로 건축 패러다임 선도”

현대엘리베이터는 지난 17일 인천 송도 힐스테이트 센터파크 현장에서 이노블록의 27층형 적용 실증·품질(QC) 검사를 마치며 상용화에 성공했다고 19일 밝혔다.

‘Elevator inNOvate BLOck Construction’의 약자인 이노블록은 현대엘리베이터가 개발한 모듈러 승강기의 혁신 기술을 강조한 브랜드명으로, 모듈 형태로 사전 제작 후 현장에서 조립·설치하는 차세대 설루션이다.

20층 이상 공동주택용 모듈러를 상용화한 것은 현대엘리베이터가 세계 최초다. 이노블록은 현장 중심의 설치를 모듈러공법으로 전환해 안전·공정·품질·친환경 혁신을 동시에 이뤄낸 신기술이다.

고층 건물 시공에는 복합적 기술 요소가 요구된다. ▷증가하는 하중 ▷적층에 따른 누적 오차 대응 ▷내진 설계 ▷좌굴(휨) 방지 등 정밀한 시공 노하우가 필수다. 또 도심 건설 현장의 경우, 부피가 커지는 모듈 대기 공간 확보와 동선 관리도 중요하다.

현대엘리베이터는 ‘이동식 조립장(샵장)’으로 이를 해결했다. 10평도 안 되는 작은 공간은 현장에서 소형 공장으로 변신한다. 부피가 큰 모듈을 면 단위로 이송 후 샵장에서 조립하는 방식이다. 이를 통해 물류 효율 및 공간 활용도를 높여, 이노블록은 장소 제약 없이 시공 가능하다는 게 회사 측의 설명이다.

▶고위험 작업 배제한 공법…중대재해 ‘제로’ 실현 가능성 높여

이노블록이 구현한 또 하나의 혁신은 ‘안전’이다.

기존 승강기 설치공법은 승강로 내부 고소작업 등 고위험 공정을 피할 수 없다. 하지만 이노블록은 공장에서 주요 부품의 90% 이상을 사전 조립 후 현장에선 결합·체결만 진행해, 고위험 작업이 제거된다.

이는 근로자 안전 강화를 강조하는 정부 기조와도 맞닿아 있다. 정부는 중대재해 발생 사업장에 대한 공공입찰 제한과 금융권 심사 반영 등 규제를 강화하는 것은 물론 탈현장화건설(OSC) 핵심인 ‘모듈러주택’ 공급 활성화를 위한 특별법 제정도 검토하고 있다. 업계에서는 이노블록 론칭으로 정책적 수혜를 입을 것이란 전망이 나온다.

▶설치 기간 최대 80% 단축…공사비 절감 등 시너지 확대

이노블록은 승강기 설치 기간을 기존 대비 최대 80% 줄일 수 있어 공정 전반의 일정 단축으로 이어진다. 이에 따라 공사비 절감과 조기 입주가 가능해지며 시공 완성도 향상 효과도 기대된다.

실제 이노블록은 송도 힐스테이트 센터파크 현장 일부 적용돼 약 40일의 공기(工期) 단축 효과를 입증했다. 전량 시공·적용 시에는 2개월 이상 공기를 줄일 수 있을 것으로 예상된다.

대도시를 중심으로 건축물의 고층·복합화가 가속화할수록 이노블록의 경쟁력은 더 부각될 전망이다. 아파트 등 대형 주거단지와 도시정비사업은 물론 오피스·빌딩·공장ㆍ상가 등 건축 전반에 적용이 가능하다는 점도 강점으로 꼽힌다.

▶조재천 대표 “‘K-엘리베이터’ 위상 제고에 앞장설 것”

한편, 현대엘리베이터는 국내를 넘어 미국·중동 등에 이노블록 관련 특허를 다수 출원했다.

실제 ▷모듈러 구조 ▷고층 적용 ▷승강로 개선 ▷대량생산 및 현장 적용 기술 등을 중심으로 약 50건의 특허를 출원·신청한 상태다. 특히 이동식 조립장(샵장) 시스템, 모듈 교체ㆍ현장 조립 기술을 기반으로 20여 건의 추가 특허 출원도 계획 중이다.

조재천 현대엘리베이터 대표는 “이노블록은 고위험·비효율·환경 부담을 줄이는 등, 건설·개발 패러다임을 바꿀 획기적 설루션”이라며 “세계 최초를 넘어 글로벌 스탠다드로 자리매김하는 ‘K-엘리베이터’ 위상 제고에 현대엘리베이터가 앞장설 것”이라고 말했다.