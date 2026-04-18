[이수현 유튜브 채널]
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[헤럴드경제=최원혁 기자] 남매 듀오 ‘악뮤(AKMU)’의 이수현이 30kg 감량에 성공하며 극복 과정과 비결 등을 공유했다.

17일 유튜브 채널 ‘이수현 Official’에는 ‘이수현 개화 프로젝트의 모든 것’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이수현은 슬럼프를 이겨내고 쉽지 않던 다이어트 과정을 공개했다.

[이수현 유튜브 채널]
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방송서 이수현은 “제가 빼야 하는 몸무게는 25kg다. 최종 40kg를 빼는 게 목표”라며 “몇 주 동안 풀만 먹고 있다. 식단 3주 차인데 배달 음식을 한 번 정도 먹었으니까 건강한 음식 먹는 거에 적응했다”고 말했다. 그러면서 “포기하고 싶지만, 포기하지 않을 것”이라고 의지를 다졌다.

이수현은 오빠 이찬혁, 트레이너와 합심해 자체 단식원을 간 것에 대해 “다시는 그런 경험을 하고 싶지 않을 정도로 끔찍했다”고 회상했다.

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이수현은 “일단 아침에 일어나서 인바디를 재고, 수영복을 챙겨서 수영장에 간다. 매일 아침 7시에 공복 수영을 하러 간다. 더럽게 조금 먹고, 더럽게 많이 운동하고 있다”며 “수영도 몇 시 안 까지 몇 바퀴 못 돌면 PT 세트가 추가 되는 거다. 체육관에 가서 배드민턴하고, 뛰어야 하는 벌칙 게임을 계속했다. 이 악물고 합숙을 22일 했다”고 밝혔다.

최고 몸무게 대비 30kg을 감량한 이수현은 “앞으로는 제가 스스로 유지해야 하니까 조절 능력을 키우기 위해 자유를 얻고 그에 대한 책임을 지는 시스템”이라며 “여름까지는 조금 더 천천히 뺄 수 있게끔 하고 있고 저는 외모에 다른 사람들만큼 예민하지 않기 때문에 지금으로도 아주 예쁘다고 생각한다”고 만족했다.

[이수현 유튜브 채널]
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그는 “2년 전 이수현과 같은 분들이 매우 많으실 거라고 생각한다. 저도 제 삶이 변하지 않을 거라고 확신했고, 죽을 때까지 이렇게 살아야 한다고 생각했다. 운동하고, 살을 빼서가 아니다. 나를 돌보고, 스스로 절제할 수 있게 됐다”며 “‘버려온 시간에 대해 속죄하자. 다시는 내 삶과 젊음을 버리지 말자’고 다짐하고 매일매일 싸우다 보니까 생각이 완전히 바뀌고 인생이 바뀌었다”고 했다.

그러면서 “제 미래를 기대하는 제 모습이 너무 신기하다. 전 진심으로 다른 누구보다 제 삶이 너무 재밌을 것 같다”며 “내가 미래를 바꿀 기회를 봤고, 그래도 할 수 있다는 희망을 봤을 때 바꿔야겠다는 결심을 하고 의지가 생겨서 여기까지 잘 온 것 같다”고 밝혔다.


choigo@heraldcorp.com