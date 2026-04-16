[헤럴드경제=장윤우 기자] 신화 김동완이 코미디언 이수지의 유치원 교사 풍자 콘텐츠를 두고 “교육자의 권위를 지켜주지 않는 이상, 필요한 교육과 교육자는 점점 사라질지도 모른다”고 밝혔다.

김동완은 15일 자신의 소셜미디어(SNS) 스레드에 “이수지의 유치원 교사 콘텐츠는 교육자를 존중하지 않으면서 좋은 교육을 기대하는 모순을 있는 그대로 드러낸 것뿐일지도 모르겠다”고 적었다.

그는 “생각보다 많은 사람들의 심기를 건드린 모양”이라며 “훈육이라는 단어 자체가 점점 조심스러워지고, 현장은 점점 위축됐다”고 했다.

이어 “운동회, 소풍, 수학여행 같은 작은 사회 경험들이 사라지거나 축소되는 흐름 속에서 아이들이 배워야 할 관계와 충돌은 오히려 밖으로 밀려난다”고 지적했다. 그는 “교육자라는 울타리 안에서 덜 다치며 경험해야 할 것들을, 결국 더 거친 사회로 나가 무방비 상태로 맞닥뜨리게 된다”며 “가장 큰 피해는 아이들이 감당하게 된다”고도 했다.

앞서 이수지는 지난 7일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 ‘유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간’이라는 제목의 영상을 올렸다. 새벽 4시부터 시작되는 유치원 교사의 하루와 학부모 민원 등을 과장된 형식으로 풍자한 내용이다.

영상은 공개 일주일 만에 480만 뷰를 기록했다. 이후 전직 유치원 교사들의 경험담이 온라인 커뮤니티를 중심으로 퍼지며 교권 보호 논쟁으로 번졌다.

김동완의 이번 발언은 SNS 구설이 반복되는 시점에 나왔다. 그는 지난 2월 성매매 합법화 취지로 해석될 수 있는 글을 올려 논란이 됐다. 지난달에는 폭행 논란을 겪은 MC 딩동을 공개 응원했다가 비판 여론이 번지자 게시글을 삭제하고 사과했다.