한-멕시코 “향후 더 큰 경제협력 잠재력”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 16일 로베르토 벨라스코 신임 멕시코 외교장관과 전화통화를 갖고 원활한 원유 확보와 관련한 협조를 요청했다.

외교부는 이날 조 장관이 전화 통화를 통해 지난 8일 있었던 벨라스코 장관의 취임을 축하했다고 전했다.

양 장관은 “멕시코가 한국의 대(對)중남미 교역·투자 1위국으로서 향후 더 큰 경제협력의 잠재력이 있다”며 공감대를 확인했다.

조 장관은 “양국 간 자유무역협정(FTA) 협상 재개, 투자보장협정 개정 등 경제협력 강화를 위한 제도적 노력이 조속히 진행돼야 한다”고 강조했다.

양 장관은 또한 인공지능(AI), 우주 등 첨단기술 분야로 양국 협력을 강화해 나가기로 합의했다.

조 장관은 특히 원활한 원유 수입량 확보를 위해 중남미 주요 산유국인 멕시코 정부의 협조를 거듭 당부했다.

아울러 조 장관은 “중동 위기가 글로벌 안보와 경제적 안정에도 영향을 미치고 있어 깊은 우려가 있다”면서 “중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되길 바란다”고 밝혔다.

양 장관은 최근 중남미 정세에 대해서도 의견을 교환했다. 또 믹타(MIKTA·멕시코, 인도네시아, 한국, 튀르키예, 호주로 구성된 범지역적 협의체)를 통해 글로벌 도전 과제 극복과 다자주의 강화를 위한 협력도 함께 해나가기로 했다.