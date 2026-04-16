“국가수사기관으로 자격 없어” “이춘석·김병기·장경태 ‘느림보 수사’ 국민 기억” “주가 변동성 심해...‘빚투’ 투기 구조 완화해야”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 송언석 국민의힘 원내대표가 16일 “검경 합수본의 전재수 일병 구하기에 이어 이번에는 경찰의 정원오 일병 구하기 수사 의혹이 제기되고 있다”고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “권성동 (국민의힘) 의원과 전재수 (더불어민주당) 의원 사례처럼 야당 유죄, 여당 무죄 만들겠다는 작전 아니냐”면서 이같이 지적했다.

송 원내대표는 “서울경찰청은 우리 당 김재섭 의원에 대한 정원오 후보의 고발 건은 도봉경찰서에서 직접 들여다보고 있고, 정원오 (서울시장) 후보의 여론조사 왜곡 공표 건은 성동경찰서로 이관시켰다”며 “야당 수사는 직접 수사, 여당 수사는 뭉개기 수사하겠다는 의도다. 왜 이렇게 다르게 대하는지 모르겠다”고 말했다.

그는 “정봉주 (전 더불어민주당 의원), 장예찬 (전 국민의힘 여의도연구원 부원장) 사례는 숫자를 취사 선택한 문제지만 정원오 후보는 숫자를 창조 가공한 문제이기 때문에 사안이 훨씬 엄중하다”며 “이번에 전재수 일병 구하기 합동수사에 이어 정원오 봐주기 수사까지 현실화된다면 경찰은 더 이상 국가수사기관으로서 자격이 없는 것”이라고 직격했다.

이어 “경찰에 경고한다. 이춘석 의원에 대한 흐리멍텅 수사, 김병기, 장경태 의원에 대한 느림보 수사를 국민들은 기억하고 있다”며 “살아있는 권력 수사에서 완전히 손을 떼야만 할 것”이라고 강조했다.

송 원내대표는 최근 코스피 지수가 6000선을 다시 돌파한 데 대해 “의미 있는 변화이지만 그 이면에는 비정상적인 과도한 변동성에 대한 시장의 우려가 커지고 있다”며 “단순한 일시적 현상이 아니라 우리 증시 자체의 구조적인 취약성이 그대로 드러난 결과”라고 짚었다.

그는 “여기에 고위 인사의 발언 리스크까지 더해져, 김용범 정책실장이 SNS를 통해서 전개의 속도를 언급하자 마자 관련 주가가 급등했다”며 “정부 고위 인사의 발언 하나에 특정 산업 주가가 급등락하는 정책발 변동성이 시장을 흔들고 있는 것은 정치 신뢰를 훼손할 뿐 아니라 개인 투자자의 쏠림을 부추기는 매우 위험한 신호”라고 지적했다.

그러면서 “정부 스스로 주식 시장을 카지노 증시로 만드는 결과를 초래하지 않도록 경계해야 한다. 단타와 빛투 중심의 투기적 구조를 완화하고 기관과 외국인의 장기 자금이 안정적으로 유입될 수 있는 시장 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.