지원 대상을 전 산업 분야로 확대 연 1회 선발, 육성 기간 2배 연장

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 다음달 6일까지 스타트업 네스트 제19기 참여기업을 모집한다고 16일 밝혔다.

스타트업 네스트는 신보의 창업지원 노하우를 바탕으로 액셀러레이팅→금융지원→성장지원을 단계별로 구분해 금융·비금융 서비스를 원스톱으로 제공하는 스타트업 육성 플랫폼이다.

이번에는 지원 대상을 전 산업 분야로 넓혔으며 기존 연 2회 운영 방식을 연 1회 집중 선발체제로 전환한다. 액셀러레이팅 기간을 기존 3개월에서 6개월로 확대해 창업 초기부터 실질적인 성장이 이뤄질 수 있도록 밀착 지원할 방침이다.

모집 대상은 혁신성장 분야를 영위하는 3년 이내 창업기업 또는 예비창업자다. 일반전형과 ▷글로컬(지역) ▷딥테크 ▷소셜벤처 ▷넷제로챌린지X 특별전형 등 총 5개 전형에서 140개사를 선발한다.

신보는 선발 기업에 성장전략 수립, 기업설명회(IR) 역량 강화, 법률·세무·회계 자문 등 액셀러레이팅 프로그램을 제공한다. 기업별 자금 수요와 특성에 따라 신용보증, 투자 등 맞춤형 금융을 지원하고 신보의 ‘유-커넥트 데모데이’ 참여 기회도 부여한다.

또한 ▷해외진출 ▷창업공간 입주 ▷마케팅 ▷멘토링 등 비금융 서비스 제공과 함께 대기업 오픈이노베이션과 유관기관 스타트업 육성 프로그램의 참여 기회도 지원할 예정이다.

신보 관계자는 “지원 기간을 두 배로 늘린 만큼 우수한 기술력과 성장 가능성을 갖춘 스타트업의 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.