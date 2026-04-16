- 꽃과 치유의 섬에서 피어난 명품 정원…가든센터·10개 주제정원 활짝

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 16일 ‘안면도 지방정원’이 10년 조성 공사를 모두 마치고, 태안국제원예치유박람회 개막 및 6월 개장을 앞두고 오는 25일 시범 운영에 들어간다.

안면도 지방정원은 서해안의 해양성 기후와 풍부한 생태 자원을 기반으로, 자연의 아름다움과 정원의 치유 기능을 동시에 담아낸 체류형 힐링 공간이다.

지난 2016년부터 10년에 걸쳐 태안군 안면읍 중장리 일원 20만 8000㎡의 부지에 260억 원을 투입해 조성했다.

주요 시설로는 가든센터가 있으며, 전체 정원은 ▷소금꽃정원(맞이·소금·바다·참여) ▷웃음꽃정원(어린이·언덕·놀이) ▷안개꽃정원(안면송숲·대나무숲·편백숲) 등 10개로 구성했다.

지상 2층, 건축연면적 1975㎡ 규모 가든센터는 전시실과 교육체험실, 힐링존, 씨앗도서관, 카페테리아, 커뮤니티홀, 정원용품 판매장 등을 갖추고 있다.

이 센터는 특히 건물 내부 중앙에 각종 식물이 숨쉬는 경사 정원을 설치, 실내에서도 자연을 느낄 수 있도록 했다.

주제정원 가운데 어린이 정원은 아이들 눈높이에 맞춰 숲 속 작은 마을을 모티브로 꾸몄다. 바다 정원은 바닷바람과 해양 생물을 주제로 공간을 연출했다.

소금 정원은 안면도 일대 염전의 고즈넉한 멋을 느낄 수 있는 시설물과 사람 조형물을 배치하고, 관람객들이 피로를 녹일 수 있는 소금 족욕장도 배치했다.

편백숲 정원에서는 오솔길을 따라 울창한 편백나무를 양 옆에 두고 걸으며 자연의 신비로움을 만끽할 수 있다.

안면도 지방정원에 식재한 식물은 총 305종 35만여 주다. 모과나무, 계수나무, 삼색참죽 등 교목 78종 2012주, 삼지닥·영춘화·꼬리조팝나무 등 관목 88종 5만 2830주, 갈대·깽깽이풀·복수초 등 초본류 278종 29만 7134주, 분재 6종 11주 등이다.

편의시설로는 어린이 놀이터 2개소, 쉼터 10개소, 벤치 25개소, 주차장 112면 등이 있다.