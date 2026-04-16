강북시니어클럽 운영 전환... 15일 개소식 개최 북한산 빨래골 입구 위치… 휴식·문화·일자리 결합한 지역 거점 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 15일 북한산 빨래골 입구에 위치한 ‘산…수유 북카페’ 개소식을 개최했다.

기존 구 직영에서 강북시니어클럽 운영으로 전환된 산…수유 북카페는 시니어 일자리 창출과 지역공동체 활성화를 동시에 이끄는 거점 공간으로 새롭게 출발했다.

이날 개소식에는 노인일자리 참여 어르신과 기관 관계자 등 약 50명이 참석해 기념사와 축사, 커팅식, 무료 시음회 등을 함께하며 개소를 축하했다.

산…수유 북카페는 ‘노인일자리 및 사회활동 지원사업’의 일환으로 운영되는 공동체 사업단으로, 총 18명의 어르신이 참여한다. 하루 3명이 교대로 근무하며, 매주 화요일부터 일요일까지 오전 8시부터 오후 5시까지 운영된다.

북한산의 사계절 풍경을 배경으로 조성된 카페는 어르신들에게는 보람 있는 일터를, 주민들에게는 휴식과 소통의 공간을 제공한다. 특히 어른용 도서뿐 아니라 아동용 도서도 함께 비치돼 등산객은 물론 가족 단위 방문객까지 이용할 수 있는 세대 통합형 힐링 공간으로 꾸며졌다.

카페에서는 계절별 특색을 살린 다양한 메뉴를 선보인다. 강북구 스마트팜 딸기를 활용한 딸기라떼를 비롯해 수제 레몬차, 아메리카노와 크로플 등 간식류를 판매, 60세 이상 고객에게는 제조음료 500원 할인 혜택도 제공한다.

또한 카페 내부에는 빔프로젝터 등 편의시설을 갖춰 10인 이상 소규모 모임을 위한 공간 대관이 가능하며, 문화 프로그램과 체험 활동도 함께 운영될 계획이다. 이를 통해 단순한 카페를 넘어 지역 주민들이 모이고 교류하는 커뮤니티 거점 역할을 수행할 것으로 기대된다.