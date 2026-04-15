“핵물질이 전용 않는다는 점 확인할 체계 필요” “북한, 핵무기 생산능력 크게 증대”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 15일 한국의 핵추진잠수함(핵잠) 도입과 관련해 “핵확산으로 이어지지 않는다는 철통같은 보장을 확보하는 것이 중요하다”고 말했다.

그로시 사무총장은 이날 오전 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 기자간담회에서 핵잠은 장기 운항하는 특성상 일정 기간 사찰 범위에서 제외되기 때문에 “IAEA와 핵물질이 전용되지 않는다는 점을 확인할 체계가 필요하다”며 이같이 밝혔다.

그는 “한국은 핵확산금지조약(NPT) 가입국으로 모든 핵 활동이 IAEA 사찰 대상”이라며 “핵잠은 농축 우라늄이 사용되고, 기술에 따라 고농축 우라늄이 사용될 수도 있는데 다량의 핵물질이 사찰단 레이더망에서 벗어나는 것은 중요한 문제”라고 지적했다.

이어 “그래서 핵잠을 도입하려면 IAEA와 특별한 절차, 조율을 거쳐야 한다”며 “잠수함 안에 있는 (핵)물질이 이동되거나, 전용되지 않고 있다는 점을 다양한 기술적 방식으로 확인할 수 있어야 한다”고 설명했다.

그러면서 “이는 IAEA와 한국 간 반드시 합의돼야 하는 중요한 시스템”이라며 “정부와 군, 조선업체 등 모든 관련 주체와 논의가 필요하다”고 말했다. 또한 “호주와 브라질 등 유사한 프로젝트를 진행하고 있는 국가도 같은 절차를 진행하고 있다”고 덧붙였다.

그로시 사무총장은 “한국과 IAEA 간 제대로 된 논의는 국제사회의 핵무기 경쟁 우려를 해소하는 데 도움이 될 것”이라며, 조현 외교부 장관과의 만남이 양측 간 협의의 출발점이 될 것이라고 말했다. 조 장관은 이날 오후 그로시 사무총장을 면담하고 만찬도 함께할 예정이다.

그로시 사무총장은 북한 핵 능력과 관련해 “2009년 이후 사찰은 하지 못하고 있지만 북한 핵 활동을 살펴봐 왔다”며 “영변뿐 아니라 주변 시설까지 가동되는 등 핵 활동이 확대됐고, 이는 핵탄두를 수십 개 생산할 수 있을 정도로, 핵무기 생산능력이 크게 증대됐음을 시사한다”고 평가했다.

또한 북러 간 원자력 협력 가능성에 대해서는 “지난해 양국 간 합의문에 민간 원자력 프로젝트 협력 언급이 있기는 하다”며 “만약 협력이 있다면 민간 분야에 국한되기를 희망하고, 현재 이를 판단하기에는 시기상조”라고 했다.

미국과 이란 간 핵 협상 과정을 두고는 “협상에 참여하고 있지 않아 어떤 이야기가 오고 갔는지는 모른다”면서도 “모라토리엄(핵 활동 중단) 기간은 기술적 문제라기보다, 정치적 신뢰의 문제”라고 평가했다.

이어 “모든 합의는 검증 없인 종이에 불과하다”며 “양측 합의가 이뤄진다면, IAEA에 검증, 안전조치 등 협력 요청이 있을 것으로 생각한다”고 덧붙였다.

한편 내년 취임하는 차기 유엔(UN) 사무총장 후보로도 출마한 그로시 사무총장은 이날 반기문 전 유엔 사무총장을 만난 내용을 공개하기도 했다.

그는 “IAEA 사무총장으로서 다양한 분쟁의 해결책을 만드는 데 일조할 기회가 있었다”면서 “당선된다면 유엔이 국제사회의 신뢰를 회복하고, 국제기구로서 더 나은 변화를 만들어낼 수 있는 과정을 시작할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.