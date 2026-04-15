- 직업계고 학생 대상, 교육청·도로공사와 ‘EX-드론 아카데미’ 협약

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 미래 드론 전문가 양성에 나선다. 시는 15일 대전시교육청, 한국도로공사 대전충남본부와 함께 직업계고 학생 대상 드론 전문인재 양성을 위한 ‘EX-드론 아카데미’ 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 각 기관이 보유한 인프라와 전문성을 연계해 단순 자격증 취득을 넘어 다양한 현장에 즉시 투입될 수 있는 실무 중심의 드론 전문 인재를 양성키 위해 마련했다.

대전시는 드론 분야 진로를 희망하는 학생을 선발해 전문자격 취득을 지원하고, 도로공사의 시설과 장비를 활용한 현장 중심 교육을 통해 실무 역량을 강화할 계획이다. 또한, 청년성장프로젝트 등을 통해 진로 설계부터 맞춤형 고용서비스 지원, 고용정책 연계 및 구인구직 알선까지 종합적으로 지원한다.

이를 통해 학생들은 졸업 전 전문자격과 현장 경험을 갖춘 인재로 성장하고, 공공기관과 방위산업체 등 다양한 분야로의 진출 기반을 마련하게 될 것이란 기대다.

지역 산업계 역시 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 기술 인재 확보에 도움이 될 전망이다.

대전시 박제화 경제국장은 “지방정부와 공기업이 협력해 청년 일자리 분야의 사회적 가치를 창출한 뜻깊은 사례가 될 것”이라며 “지역 인재가 대전에 정착하고 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.