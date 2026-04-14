2025년 연매출 10억원 이상 크리에이터 11명, 전년 3명서 급증 광고 아닌 실제 거래액 기준…전체 연간 거래액도 482억원 기록 CRM·자동화·재구매 설계 앞세워 개인 채널형 D2C 구조 확산

[헤럴드경제=홍석희 기자] 퓨쳐스콜레는 지식 커머스 빌더 ‘라이브클래스’를 통해 지난해 연매출 10억원 이상을 기록한 지식 크리에이터 수가 전년 대비 4배 가까이 늘었다고 14일 밝혔다.

회사에 따르면 라이브클래스를 활용해 연매출 10억원 이상을 기록한 크리에이터는 2024년 3명에서 2025년 11명으로 증가했다. 연매출 1억원 이상 크리에이터도 같은 기간 35명에서 73명으로 2배 이상 늘었다.

라이브클래스는 크리에이터가 별도 개발 인력이나 외부 플랫폼에 의존하지 않고 자신의 채널을 개설해 지식 콘텐츠를 직접 기획·판매·운영할 수 있도록 지원하는 서비스다.

회사가 공개한 매출 데이터는 광고 수익이나 외부 협찬을 제외하고, 크리에이터가 직접 운영하는 개인 채널형 클래스에서 발생한 실제 거래액만을 기준으로 집계됐다. 강의 판매뿐 아니라 라이브 클래스, 패키지 상품, 재구매 매출까지 포함한 수치다.

퓨쳐스콜레는 크리에이터의 경험과 전문성을 하나의 사업으로 완성하는 지식 커머스 D2C 빌더를 지향하고 있다고 설명했다. 개인 채널 구조를 중심으로 고객관리(CRM), 결제·운영 자동화, 재구매 설계 등 1인 운영이 가능한 비즈니스 시스템을 고도화해 왔다는 것이다.

콘텐츠 기획부터 가격 설계, 초기 론칭, 전환, 재구매에 이르는 전 과정을 설계하는 ‘로켓론칭’ 프로그램과 풀퍼널 기반 컨설팅도 운영 중이다. 회사 측은 이를 통해 콘텐츠 역량이나 일시적 노출에 기대지 않고 장기적인 매출 성장을 지원하고 있다고 설명했다.

신철헌 퓨쳐스콜레 대표는 “지식 크리에이터에게 중요한 것은 일시적인 노출이 아니라 매출이 반복적으로 발생하는 구조”라며 “라이브클래스는 크리에이터 비즈니스의 전 과정을 시스템으로 제공하는 지식 커머스 빌더”라고 말했다.

라이브클래스의 지난해 전체 연간 거래액은 482억원으로 전년 대비 2배 이상 증가했다. 회사는 이를 두고 특정 스타 크리에이터의 일회성 성과가 아니라 수익 구조가 재현 가능한 형태로 작동하고 있음을 보여주는 결과라고 평가했다.