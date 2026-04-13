[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 한울원자력본부는 오는 28일 오후 7시 한울에너지팜 대강당에서 제2회 ‘한울다누림컬쳐데이’ 아동 뮤지컬 ‘알라딘’을 공연한다고 13일 밝혔다.

‘알라딘’은 아그라바의 모험가 알라딘이 요술램프를 찾기 위해 신비의 동굴에 들어가고 램프의 요정 지니의 도움으로 자스민 공주와 함께 왕국을 위협하는 자파에 맞서 왕국의 평화와 자유를 찾아가는 이야기다.

한울본부는 28일 오전 10시, 29일 10시에는 지역내 아동 및 초등학생 초청 관람을 시행한다.

이번 공연은 울진군민 대상이며 사전예약(300석) 안내는 한울본부 홈페이지 또는 인스타그램에서 확인할 수 있다. 자세한 공연 내용은 한울본부 홍보부로 문의하면 된다.

이세용 본부장은 “제2회 한울다누림컬쳐데이는 아이들과 함께 가족 모두가 즐길 수 있는 뮤지컬을 준비했다“며 ”힘든 상황에서도 자유를 찾아가는 ‘알라딘’의 용기와 희망을 느낄 수 있는 소중한 시간이 되기를 바란다”고 말했다.