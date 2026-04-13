2002년 나탄즈 핵시설 폭로부터 JCPOA 파기까지…협상-파기의 ‘악순환’ ‘제로 농축’ vs ‘핵권리’…좁히지 못한 20년 쟁점 호르무즈·제재 해제까지…美-이란 갈등 깊어져 해법 요원

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[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이란이 지난 11~12일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 21시간에 걸친 마라톤 종전 협상을 벌였지만 끝내 합의에 이르지 못했다. 핵 프로그램과 호르무즈 해협 문제를 둘러싼 이견이 좁혀지지 않으면서 양측의 대립은 다시 원점으로 돌아갔다. 이에 따라 이란의 해협 통제 장기화 가능성과 함께 글로벌 에너지 시장의 불확실성도 커지고 있다.

파이낸셜타임스(FT)는 이번 협상 결렬을 두고 “지난 20여년간 반복돼온 답답한 외교의 전형을 다시 보여줬다”며 “이해관계는 더 커졌고, 불신은 더욱 깊어졌다”고 평가했다. 실제 이번 협상은 20년 넘게 이어진 이란 핵 협상의 구조적 한계를 그대로 드러냈다는 분석이 나온다.

美-이란 핵 협상, 왜 실패 반복됐나

이란 핵 문제는 2002년 반정부 단체가 이란 중부 이스파한주 나탄즈와 아라크의 비밀 핵시설을 폭로하면서 국제 문제로 부상했다. 이후 서방은 이란이 핵무기 개발 능력을 은밀히 확보하려 한다는 의심을 제기했고, 이를 둘러싼 협상이 시작됐다.

초기에는 상당한 진전도 있었다. 2003년 유럽 국가들은 이란과 합의를 체결해 우라늄 농축 중단과 국제원자력기구(IAEA) 기준 준수를 약속받았다. 그러나 이란이 이스파한 시설에서 농축 원료 생산을 재개하면서 협상은 중단됐다. 2006년 이란이 나탄즈에서 우라늄 농축 성공을 선언하자, 미국과 유럽은 유엔 안전보장이사회 제재를 통해 압박을 강화했다.

이후 협상은 제재와 대화가 반복되는 구조로 굳어졌다. 미국 전직 관료인 발리 나스르 존스홉킨스대 교수는 “핵 활동 제한과 제재 완화의 교환이라는 틀은 변한 적이 없다”며 “결국 쟁점은 조건과 신뢰 문제”라고 지적했다.

전환점은 2015년 ‘포괄적 공동행동계획(JCPOA)’이었다. 미국과 유럽, 중국, 러시아 등이 참여한 이 합의에서 이란은 우라늄 농축도를 3.67% 이하로 제한하고, 비축량을 300㎏으로 줄이며 IAEA의 엄격한 검증을 수용했다. 대신 대규모 제재 완화가 약속됐다.

하지만 이 합의도 오래가지 못했다. 트럼프 대통령은 2018년 일방적으로 JCPOA에서 탈퇴하고 ‘최대 압박’ 제재를 재개했다. 이에 대응해 이란은 고농축 우라늄 생산을 확대하고, 농축도를 60%까지 끌어올리며 협상 균형을 흔들었다.

바이든 행정부 출범 이후 합의 복원이 시도됐지만, 2023년 하마스의 이스라엘 공격 이후 중동 정세가 악화되면서 협상 동력은 다시 약화됐다. 같은 해 이뤄진 수감자 교환과 자금 동결 해제도 제한적 신뢰 구축에 그쳤다.

트럼프 대통령 재집권 이후 협상은 다시 강경 기조로 돌아섰다. 미국은 ‘제로 농축’을 요구하며 핵 프로그램의 근본적 해체를 압박했고, 탄도미사일과 지역 내 무장세력 지원 문제까지 협상 범위를 확대하려 했다. 반면 이란은 핵확산금지조약(NPT) 가입국으로서 자국 내 농축 권리는 포기할 수 없다는 입장을 고수했다.

美-이란 47년만의 최고위급 대면에도 교착…핵·호르무즈·제재 얽힌 충돌

이 같은 구조적 충돌은 이번 협상에서도 그대로 노출됐다. JD 밴스 미 부통령이 이끄는 미국 대표단과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장 측은 1979년 이란혁명으로 외교관계가 단절된 이후 47년 만에 처음 최고위급 대면 협상을 진행했지만, 핵심 쟁점에서 접점을 찾지 못했다.

쟁점은 크게 세 가지였다. 이란의 핵무기 개발 포기 여부, 고농축 우라늄 비축 문제, 그리고 자국 내 농축 능력 유지 여부다. 이란은 핵 활동 일시 중단에는 여지를 두면서도 고농축 우라늄 포기와 농축 능력의 영구 폐기는 ‘레드라인’으로 규정했다. 반면 미국은 이를 핵무기 개발 가능성을 유지하려는 시도로 보고 강하게 반발하고 있다.

호르무즈 해협 문제도 협상을 가로막는 또 다른 변수였다. 이란은 해협 개방 조건으로 전쟁 배상과 제재 전면 해제를 요구했지만, 미국은 이를 거부하며 단계적 제재 완화 원칙을 고수했다. 협상이 진행되는 와중에 미군이 해협에서 기뢰 제거 작전에 나선 점도 이란의 반발을 키운 요인으로 지목된다.

협상 과정에서 군사 충돌이 병행된 점도 과거와 닮은 흐름이다. 6차 협상을 앞두고 이스라엘이 이란을 공격하고, 미국이 핵시설 공습에 가담하면서 협상은 다시 중단됐다. 이후 재개된 협상에서도 진전은 제한적이었다.

뉴욕타임스(NYT)는 이번 협상이 과거와 유사한 교착 상태를 반복했다고 분석했다. 실제로 2월 제네바 협상 결렬 이후 트럼프 대통령이 대규모 공습을 단행했던 것처럼, 외교와 군사 압박이 병행되는 패턴이 되풀이되고 있다는 것이다.

그럼에도 협상 가능성 자체가 완전히 사라진 것은 아니다. 밴스 부통령은 이란의 입장 변화를 지켜보겠다는 뜻을 밝히며 여지를 남겼다. 양측 최고위급 인사들이 직접 대면해 입장을 확인한 만큼, 추가 협상이 이어질 가능성도 제기된다.

다만 전문가들은 현재의 입장 차를 감안할 때 단기간 내 돌파구를 마련하기는 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 특히 제한된 휴전 기간 안에 핵 문제와 제재, 해협 문제까지 동시에 해결하기에는 시간이 부족하다는 지적이다.

결국 이번 협상 결렬은 20년간 반복돼온 ‘합의와 파기’의 악순환 구조가 여전히 반복됐다는 평가다. 핵 프로그램과 제재 완화, 안보 문제를 둘러싼 근본적 불신이 해소되지 않는 한, 미·이란 갈등은 당분간 이어질 가능성이 크다.