- 창원시와 업무협약 체결

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전기연구원이 AI, 전력반도체 등 국가 전략기술 연구, 실증, 인재양성을 위한 제2캠퍼스 설립을 추진한다.

한국전기연구원(KERI)과 창원특례시는 13일 ‘KERI 개방형 제2캠퍼스 조성을 위한 업무 협약’을 체결했다고 밝혔다.

올해 창립 50주년을 맞은 KERI는 미래 50년을 도약하기 위한 핵심 전략으로 산·학·연·관이 유기적으로 연계되는 ‘개방형 제2캠퍼스’ 구축을 기획하고 있다.

양측은 창원시 관내에 KERI 개방형 제2캠퍼스를 조성하기 위한 기반을 마련한다. ▷정부 지원 사업 유치 및 정책과제 대응 ▷기업 지원 및 투자 유치 활성화 모색 등 지역 산업 혁신을 위한 전방위적 협력에 나선다. 제2캠퍼스는 부지 선정 이후 단기(3년, 기반 구축), 중기(7년, 기능 고도화), 장기(7년 이후, 자립·확산) 등 단계별로 추진될 계획이다.

현재 KERI와 창원시는 ▷지능 전기·기계 융합 및 전기추진시스템 분야 기술 사업화와 창업 기업을 지원하는 ‘강소특구’ ▷기업 제품의 개발 기간과 비용을 단축하는 ‘시뮬레이션센터’ ▷의료기기 핵심 부품·모듈 산업을 육성하는 ‘의료·바이오 첨단기기 연구제조센터’ 등 다양한 협력 사업을 펼치고 있다. 이번 개방형 제2캠퍼스 조성이 지역 경제와 산업 생태계에 새로운 시너지 효과를 창출할 것으로 기대를 모으고 있다.

김남균 KERI 원장은 “첨단 전기화 기술의 혜택을 창원 시민이 가장 빠르고 확실하게 누릴 수 있도록 제2캠퍼스가 큰 역할을 하겠다”고 밝혔다.