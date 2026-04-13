李대통령 “투스크 총리 바웬사의 청년동지” 한·폴란드 ‘포괄적 전략동반자 관계’로 격상

[헤럴드경제=신대원·서영상 기자] 이재명 대통령과 도날트 투스크 폴란드 총리는 13일 회담을 갖고 양국 역사와 개인적 삶에서 공통된 ‘노동과 민주화 투쟁’ 경험을 바탕으로 양국 관계를 다졌다.

투스크 총리는 이날 청와대에서 열린 확대회담 모두발언에서 이 대통령에게 “오늘 첫 공식면담이지만 오래 전부터 알고 지낸 사이 같다”며 “아마 저희가 비슷한 삶을 살았고 가치관도 비슷하기 때문에 서로 이해할 수 있는 분야가 많았던 것 같다”고 밝혔다.

이어 “저도 대통령님과 마찬가지로 젊은 나이에 노동자로 일했던 경험이 있고 민주주의와 자유를 위해 큰 대가를 치러야 한다는 점도 잘 이해하고 있다”며 “어려운 시기에 대통령께서 개인적으로 모범적인 부분을 보여주셔 감사하다”고 말했다.

또 “대통령께서는 폴란드뿐만 아니라 유럽에서 좋은 평가를 받고 계신데, 그 이유는 한국을 위해 여태까지 해 온 모든 일을 좋게 평가하고 있는 것 같다”면서 “폴란드, 유럽뿐만 아니라 국제사회에 큰일을 해주셨기 때문에 이 부분에 대해 다시 한번 감사하다는 말씀을 드린다”고 했다.

한국과 폴란드의 민주화 경험과 함께 12·3 비상계엄 사태의 평화적 극복 노력을 평가한 것으로 풀이된다.

이에 이 대통령은 취재진이 회담장에서 나가기 직전 “우리 국민들께 이것 하나 알려드려야 되겠는데, 우리 국민들이 폴란드 자유노조 레흐 바웬사를 잘 기억하고 있을 것”이라며 “바웬사의 청년동지였던 분이 바로 우리 투스크 총리”라고 소개했다.

투스크 총리가 1980년대 폴란드 공산정권에 맞서 자유연대노조 운동을 이끌고 1983년 노벨평화상을 수상한 바웬사 전 폴란드 대통령의 동지라는 점을 부각한 것이다.

이 대통령은 계속해서 “대한민국이 1980년대 민주화 투쟁을 하고 있을 때 폴란드의 자유노조, 레흐 바웬사는 매우 인상적인 희망의 불빛 같은 존재였다”며 “민주주의의 힘으로 폴란드와 대한민국이 더 많이 발전하기를 기대한다”고 말했다.

이와 함께 이 대통령은 한-폴란드가 이번 회담을 계기로 양국 관계를 ‘포괄적 전략동반자관계’로 격상하기로 한 데 대해 “매우 뜻깊게 생각한다”며 “양국 관계를 더욱 포괄적이고 전략적으로 발전시키기 위해 배터리, 인프라, 과학기술, 우주 등 미래지향적 분야에서 협력 방안을 허심탄회하게 논의할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

이 대통령은 한-폴란드 관계에 대해서는 “1989년 수교 후 각 분야에서 우호협력관계를 계속 발전시켜 왔다”며 “이런 양국 관계 발전은 여러 지표를 통해 입증되고 있다”고 평가했다.

폴란드는 한국에 있어 유럽연합(EU) 국가 중 5위의 교역국이며, 한국은 폴란드에 있어 비유럽국 가운데 1위 투자국으로 올라섰다.

이 대통령은 특히 양국 방산협력과 관련 “폴란드 내 공동생산, 기술이전, 교육훈련 등 호혜적인 협력을 통해 폴란드 방산 생태계 발전에 기여하고 있다”고 의미를 부여했다.

투스크 총리는 “폴란드와 한국이 포괄적 전략적동반자 관계로 격상됐는데, 폴란드뿐만 아니라 한국이 유럽과도 파트너십을 발전할 수 있도록 노력하겠다”며 “폴란드뿐만 아니라 EU, 세계적인 부분에 있어서도 양국은 모범이 될 수 있다고 생각한다”고 화답했다.

투스크 총리는 방산협력과 관련해선 “한국은 폴란드에 있어 미국 다음 가장 중요한 동맹국이고 특히 방위산업 쪽이 그런 역할을 하고 있다”면서 “지금도 그렇고, 앞으로도 그럴 것이라고 믿는다”고 강조했다.