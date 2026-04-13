“정 후보, 부동산 대책에 ‘서울시 탓’만” “무·유주택자, 기업 모두에게 지옥 될 것”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 더불어민주당 정원오 후보가 서울시장이 될 경우 서울시는 ‘부동산 지옥’이 될 것이라고 했다.

오 시장은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “정부의 획일적인 대출 규제로 시민들의 자금 융통 경로가 끊겨서 서울시가 고육지책으로 내놓은 이주비 융자 지원 정책마저 정원오 후보는 ‘서울시 탓’의 근거로 삼았다”며 “대통령에게 서울시장 후보로서 직접 무분별한 부동산 대출 규제 철회를 요구하라는 저의 제안에 답을 할 수 없어서 엉뚱한 답을 내놓는 것”이라고 적었다.

이어 “이것이 민주당 서울시장 후보의 절대적 한계이며, 민주당 서울시장이 초래할 참혹한 미래의 예고편쯤 될 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “그 참혹한 미래, 주택 보유자는 물론 무주택자도 결코 예외가 될 수 없다”며 “쉽게 말해서 민주당 서울시에서는 무주택자, 유주택자, 기업 모두 ‘부동산 지옥’을 경험할 것”이라고 강조했다.

오 시장은 “무주택자는 전월세 가격 폭등, 매물 증발, 대출 규제라는 트리플 고통에 시달릴 수밖에 없다”며 “이미 지금 서울의 전세 매물은 씨가 말랐고 급속도로 월세 전환이 이뤄지고 있다”고 적었다.

이어 “더 근본적인 폐해는 공급차단”이라며 “서울의 사실상 유일한 주택공급 방안인 재정비 사업이 현재 대출규제, 조합원 지위양도 차단으로 멈췄다”고 지적했다. 그러면서 “이 정부는 다주택자는 물론 일부 1주택자에 대해서도 징벌적 보유세 폭탄을 예비하는 듯하다”며 “노후에 소득은 없고, 평생 살아오던 집 하나 있을 뿐인 분들에게도 이 정부는 가혹한 세금을 예고하고 있다”고 강조했다.

오 시장은 “기업에도 세금 폭탄 투하가 예상된다”며 “투기성 목적이 아닌, 미래 설비 증대와 사업 확대를 대비한 토지 보유는 그 자체로 투자”라고 적었다. 그러면서 “여기에도 과도한 세금을 부과하면 기업의 투자와 고용 침체로 이어져 경제에 부담을 준다”며 “결국은 돌고 돌아서 일반 시민에 피해가 전가된다”고 지적했다.

이어 “정원오 후보는 자타공인 ‘명픽’ 후보로 본인은 그 칭호를 자랑스러워할 수도 있겠지만, 사실상 이미 막대한 정치적 빚더미를 안고 시작할 수밖에 없다”며 “현 정부 부동산 대책에 맹종할 수밖에 없는 민주당 서울시장은 무주택자·유주택자·기업 부동산 지옥을 현실로 만들 수밖에 없을 것”이라고 강조했다.