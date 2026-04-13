고성능 타이어 ‘엑스타 PS71 SUV’ 공급 “글로벌 제조사와 파트너십 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어가 스코다의 ‘엔야크’와 ‘엘록에 신차용 타이어(OE)로 엑스타(ECSTA) PS71 SUV를 공급한다고 13일 밝혔다.

스코다는 폭스바겐그룹 산하에 있는 브랜드로서 체코를 대표하는 자동차 제조사이다. 스코다의 ‘엔야크’와 ‘엘록’은 모두 폭스바겐그룹의 전기차 전용 플랫폼 MEB를 기반으로 제작된 전기차 SUV(스포츠유틸리티차량)다.

이번 엔야크와 엘록에 공급되는 ‘엑스타 PS71 SUV’는 금호타이어의 스포츠형 라인업 엑스타 브랜드의 대표 모델로 마른 노면 및 젖은 노면 주행 조건에서의 핸들링과 제동 성능에 최적화 개발된 제품이다.

또한 엑스타 PS71 SUV는 기존 엑스타 PS71 핵심 기술에 SUV 차량의 특성을 고려하여 구조 보강 설계, 접지 면적을 극대화하여 제동 및 마일리지 성능이 향상된 것이 제품의 특징이다.

아울러 패턴에 인-아웃 디자인과 하이브리드 신기술을 적용해 도로상황과 무관하게 고속주행 시에도 조정안정성을 확보할 수 있다. 엑스타 PS71은 PCR 규격을 시작으로 현재까지는 SUV 규격까지 폭넓은 차종에 적용 가능하며, 주요 EV 차종까지 대응 가능한 다양한 라인업을 보유하고 있다.

금호타이어 OE영업본부장 김인수 전무는 “스코다는 유럽시장에서 큰 인기를 얻고 있는 브랜드로 이번 신차용 타이어(OE) 공급은 금호타이어 제품의 품질과 기술력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 최고 수준의 품질과 기술력을 바탕으로 글로벌 프리미엄 자동차 제조사에 신차용 타이어 공급을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.