‘극우’ 이스라엘 국가안보장관 성전산서 공개 기도 나서 아랍권 ‘현상 유지’ 원칙 흔들어

[헤럴드경제=박지영 기자] 미국과 이란의 종전협상이 ‘노딜’로 끝난 가운데 이스라엘 극우인사가 예루살렘을 성지를 찾아 기도하는 등 아랍권 긴장을 한층 끌어올렸다.

12일(현지시간) 아랍권 매체들에 따르면 이스라엘의 이타마르 벤 그비르 국가안보장관은 이날 오전 하람 알샤리프(이스라엘의 성전산)을 찾아 공개적으로 기도에 나섰다.

그는 현장에서 두 팔을 벌린 채 박수를 치며 큰 소리로 기도하는 모습을 보인 것으로 전해졌다.

성전상은 이슬람 3대 성지 중 하나인 알아크사 사원이 자리한 곳이자 과거 유대교 성전 터로도 알려진 종교적 요충지다.

1967년 3차 중동전쟁 이후에는 유대인의 방문은 허용하되 기도는 제한하는 이른바 ‘현상 유지’ 원칙이 적용돼 왔다.

하지만 벤그비르 장관은 취임 이전부터 유대인의 성지 기도 권리를 주장하며 취임 이후에도 수차례 성지를 방문해 국제사회의 비판을 받아왔다.

이번 행동 역시 이슬람교와 유대교의 공존을 지탱해 온 예루살렘 성지의 ‘현상 유지’ 원칙을 정면으로 흔드는 행위로 갈등을 격화시킬 수 있다는 우려가 나온다.

동시에 성지에 대한 실질적 통제력을 대외적으로 과시하고 팔레스타인 및 아랍권을 자극하려는 의도가 깔려 있다는 해석도 나온다.

특히 이번 행보는 이스라엘이 이란과 친이란 무장단체인 헤즈볼라와 군사적 긴장을 이어가는 상황에서 이뤄져 향후 파장에 관심이 집중되고 있다.