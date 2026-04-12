[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 대구시가 주관한 ‘2025년 보건업무종합평가’에서 달서구보건소가 최우수상을 수상했다고 12일 밝혔다.

이는 지난해 우수상에 이어 올해 최우수상을 수상하며 2년 연속 수상의 성과를 거뒀다.

보건업무종합평가는 보건·의료 및 감염병 관리, 건강증진, 응급의료, 약무, 정신건강 등 10개 분야 30개 시책, 51개 지표를 기준으로 실시돼 1차 부서평가와 2차 외부 전문가 평가를 통해 연간 보건사업 추진 실적을 종합적으로 평가해 최종 순위를 결정한다.

이번 평가는 대구시 9개 구·군 보건소를 대상으로 진행됐다.

달서구보건소는 국가암검진 수검률, 심뇌혈관질환 예방관리, 자동심장충격기(AED) 점검 및 전산 등록률, 명절 연휴 기간 문 여는 의료기관·약국 운영 등 주요 지표 전반에서 우수한 성과를 거두며 높은 평가를 받았다.

특히 홀몸 노인을 대상으로 한 민관협력 건강관리 사업과 전담 인력 확충 등 취약계층 건강관리 강화 노력,‘달서 100세 건강학교’운영을 통한 건강증진 프로그램 확대, 지역 협력 네트워크 구축 등이 최우수기관 선정에 크게 기여한 것으로 평가됐다.

이태훈 대구 달서구청장은 “지난해에 이어 2년 연속 수상이라는 성과는 구민 건강 증진을 위해 지속적으로 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 예방 중심의 보건정책과 맞춤형 건강서비스를 확대해 구민이 체감할 수 있는 건강도시 달서를 만들어가겠다”고 말했다.