[헤럴드경제=함영훈 기자] 김진태 강원도지사는 주말 전야, 춘천 풍물시장 오픈 행사에 참석해 춘천시민·상인과 함께 어울리는 모습을 보였다.

김 지사는 “풍물 시장은 하드웨어를 넘어서서 문화관광형 시장으로 지금 앞서 나가고 있다” 면서 ”앞으로 풍물 시장과 함께 멋진 주말 보내시기 바란다“고 말했다.

12일 강원특별자치도에 따르면, 춘천 풍물시장은 4월 10일부터 10월 10일까지 ‘춘풍야장 2.0’으로 새롭게 단장해 매주 금요일과 토요일 야시장을 운영한다.

운영 기간은 상반기(4.10.~6.13.)와 하반기(9.4.~10.10.)로 나뉘어 진행된다. 개장식은 4월 10일 오후 6시에 열렸으며, 마칭밴드 퍼레이드와 레크리에이션, 바이올린·버스킹·가수 공연, 경품 추첨 등 다양한 프로그램으로 현장 분위기를 끌어올렸다.

김 지사도 무대에 올라 손을 들어보이며 시민들의 환호에 답하기도 했다.

춘천 풍물시장은 지난해 야시장 ‘춘풍야장’ 운영을 통해 전통시장 활성화의 기반을 다졌다. 지난해 방문객 5만 2000명, 매출액 5억 3000만원을 기록하며 성과를 거뒀다. 올해는 콘텐츠와 체류 기능을 강화한 ‘춘풍야장 2.0’으로 한 단계 도약을 추진하고 있다.

특히 단순 먹거리 중심을 넘어 ▷특화 먹거리 및 시그니처 메뉴 개발 ▷버스킹·공연 등 문화 콘텐츠 정례화 ▷고객 참여형 품질관리(QC) 시스템 도입 ▷미디어 아케이드 구축 ▷외국인 유학생 서포터즈 운영 등을 통해 ‘콘텐츠형 야시장’으로 고도화한다고 강원도측은 설명했다.