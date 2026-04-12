美-이란 종전협상 결렬 배경 이란핵, 강력한 지렛대 관측

[헤럴드경제=천예선 기자] ‘결국, 문제는 핵이었다.’

파키스탄 이슬라마바드에서 11일(현지시간) 열린 미국과 이란의 첫 종전 협상이 결렬된 배경에는 ‘이란핵’이 강력한 협상 지렛대로 작용했다는 분석이 나온다. 이란이 그동안 미국과 이스라엘의 맹폭에도 핵무기 개발에 필요한 핵심 요소를 상당 부분 지켜냈다는 얘기다. 이는 향후 미국과 이란 사이의 협상에서도 합의 도출을 어렵게 만드는 요인이 될 것으로 전망된다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시간) 이란이 지난 2월 28일 시작된 미국과 이스라엘의 공습 이후에도 핵 프로그램의 핵심 기반을 상당 부분 보존했다고 보도했다.

미국과 이스라엘의 공격으로 일부 연구시설과 핵 관련 인프라는 파괴됐지만, 이란은 여전히 핵무기 개발에 필요한 주요 수단을 대부분 보유하고 있다는 것이다.

특히 이란은 무기급에 근접한 고농축 우라늄 약 440㎏을 그대로 유지하고 있으며, 이 가운데 절반가량은 이스파한 핵시설 지하 터널에 보관된 것으로 국제원자력기구(IAEA)는 파악하고 있다.

미국과 이스라엘은 그동안 핵 관련 연구소와 시설을 타격한 결과 우라늄 정광(옐로케이크) 생산 시설도 파괴했다고 주장하지만, 원심분리기와 지하 농축시설 등 핵 프로그램의 근간은 유지됐다는 평가가 나온다.

백악관 출신의 에릭 브루어는 “이란은 이 물질들을 쉽게 포기하지 않을 것”이라며 “(전쟁 발발 전인) 지난 2월 협상 당시보다 이란의 요구 수준이 훨씬 높아질 것”이라고 전망했다.

실제로 이날 파키스탄에서 열린 미·이란 간 협상은 이란이 향후 핵무기 개발을 포기하라는 미국의 요구를 거부하면서 결렬됐다.

밴스 부통령은 이란이 어떤 조건을 거부했는지에 대해 “문제는 ‘이란이 지금뿐만 아니라 2년 후에도, 나아가 앞으로도 핵무기를 개발하지 않겠다는 근본적인 의지를 보이고 있는가’ 하는 점”이라며 이란의 핵 프로그램 문제에서 타협점을 찾지 못했음을 설명했다. 그러면서 그는 “핵포기에 대한 이란의 명시적 약속이 없었다”며 추가 협상 없이 미국으로 돌아간다고 밝혔다. 다만 ‘최고이자 최종인 제안’을 제시했다며 이란에 수용을 압박했다.

앞서 이란 핵시설에 대한 주요 타격은 지난해 6월 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 ‘12일 전쟁’ 당시 이미 이뤄졌다. 당시 미국은 포르도와 나탄즈 농축시설에 초대형 벙커버스터 폭탄을 투하했고, 이스파한 핵시설을 순항미사일로 공격했다.

올해 6주간의 전쟁에서는 미국이 이란의 미사일 전력과 발사대 등 재래식 군사력을 집중적으로 타격하고, 이스라엘은 핵 관련 시설과 과학자들을 겨냥한 공격을 이어갔다.

그럼에도 이란은 여전히 핵무기 개발에 필요한 원심분리기와 농축 우라늄 비축량을 유지하고 있는 것으로 분석된다. 특히 나탄즈 인근 지역의 깊은 지하 터널 등 일부 시설은 미군의 강력한 무기로도 타격이 어려운 것으로 평가된다.

이란은 자국 핵 프로그램이 평화적 목적이라고 주장하며 우라늄 농축 권리를 포기하지 않겠다는 입장을 유지하고 있다.

앞서 전쟁 발발 전인 지난 2월 협상에서 이란은 60% 수준의 고농축 우라늄을 20% 이하로 희석하는 방안을 제시했으나, 미국과 합의에 이르지 못했다.