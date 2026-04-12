중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 중소벤처기업진흥공단과 함께 오는 13일부터 6조원 규모의 생산적금융 활성화를 위한 ‘중진공 정책자금 이용기업 우대 프로그램’을 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 우대 프로그램은 KB금융그룹이 추진하는 ‘KB국민행복 성장 프로젝트’의 하나로 지난해 양 기관이 체결한 중소벤처기업 생산적금융 공급 강화 등을 위한 업무협약에 따라 마련됐다.

지원 대상은 정책자금 이용기업이다. 국민은행은 해당 기업을 대상으로 6조원 한도 내에서 특별 금리우대를 제공한다.

그 외에도 특별출연 협약보증 대상 기업은 3년간 보증비율 100%가 적용되고 최대 0.3%포인트의 보증료 감면 혜택이 제공된다. 보증료 지원 협약보증 대상 기업은 2년간 연 1.0%포인트씩, 총 2%포인트의 보증료 지원을 받을 수 있다.

국민은행은 특히 중동 사태로 물류비 상승과 계약 지연 등 어려움을 겪는 기업을 대상으로 생산적금융 지원을 확대하고 신속한 금융지원을 통해 기업의 자금 애로 해소를 지원할 방침이다.

양 기관은 지역 중소벤처기업의 추가 금융 수요가 발생할 경우 지역 단위 협업을 통해 지역 균형 발전에 기여할 예정이다.

국민은행 관계자는 “중동 사태로 인해 피해를 본 기업 등에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 생산적금융 지원을 확대해 기업의 경영 안정과 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.