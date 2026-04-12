한국갤럽 성인 1002명 대상 조사 긍정 응답 52%·부정 응답 38% 정치성향별 진보층은 74% 긍정 보수층 긍정 33% 그쳐, 부정 60%

[헤럴드경제=양대근 기자] 국민의 절반 가량이 이재명 정부의 이른바 ‘전쟁 추가경정예산(추경)안’에 포함된 ‘소득 하위 70% 고유가 피해지원금’ 사업에 긍정적인 반응을 나타냈다는 여론조사 결과가 나왔다.

한국갤럽이 지난 7∼9일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 ‘소득 하위 70% 이하 국민에게 1인당 10만∼60만원 피해지원금을 지급하는 방안’과 관련 조사한 결과 응답자의 52%가 ‘잘된 일’이라고 답했다.

반면 ‘잘못된 일’이라는 응답은 38%였으며, 10%는 ‘모름’이라고 답하거나 응답을 거절했다. 이와 관련 갤럽 측은 “지난해 ‘전 국민 1인당 25만원 민생 회복 소비쿠폰’ 때보다 더 우호적인 여론 조사 결과”라고 설명했다.

갤럽의 작년 2월 민생회복 소비쿠폰에 대한 조사에서는 ‘지급해서는 안 된다’가 55%로, ‘해야 한다’(34%)보다 더 높았다.

고유가 피해지원금에 대한 찬반 여론은 이념 성향에 따라 갈렸다. 진보층(73%)과 중도층(54%)에서 긍정 여론이 높은 것과 달리, 보수층에서는 긍정(33%)보다 부정(60%) 여론이 많았다.

반면 생활 수준별 긍정 여론은 ‘상·중상’(53%), ‘중’(51%), ‘중하’(53%), ‘하’(57%)로 모든 계층에서 50%대를 기록했다.

지역별로는 대구·경북(37%), 서울(42%)을 제외한 모든 지역에서 피해지원금 지급에 대한 긍정 여론이 더 많았다.

연령대별로는 20대와 30대에서는 반대 여론이, 다른 연령대에서는 긍정 여론이 더 높은 것으로 나타났다. 다만 70대 이상은 ‘잘된 일’ 42%, ‘잘못된 일’ 40%로 오차범위 내에서 양쪽 의견이 팽팽하게 맞섰다.

한편 갤럽이 ‘5월 1일 노동절을 법정 공휴일로 지정한 것’과 관련 응답자의 78%가 ‘잘된 일’이라고 평가했다. 15%는 ‘잘못된 일’이라고 답했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 36.0%, 응답률은 15.0%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.