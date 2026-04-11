개봉 67일 만에 1628만명 넘어서며 기록 경신 ‘명량’과는 약 133만명 차이…매출액은 이미 1위 흥행세는 다소 둔화…전날 박스오피스 3위 기록

[헤럴드경제=홍석희 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’가 누적 관객 1628만명을 돌파하며 ‘극한직업’을 제치고 역대 흥행 2위에 올랐다. 배급사 쇼박스와 영화관입장권 통합전산망에 따르면 이 영화는 개봉 67일째인 11일 누적 관객 1628만3970명을 기록했다. 이는 ‘극한직업’의 최종 관객수 1626만여명을 넘어선 수치다.

지난 2월 4일 개봉한 ‘왕과 사는 남자’는 설 연휴를 거치며 입소문을 탔고, 개봉 31일 만에 1000만 관객을 돌파한 데 이어 1600만 고지도 넘어섰다. 이후 ‘파묘’, ‘왕의 남자’, ‘서울의 봄’, ‘국제시장’ 등을 차례로 넘어선 끝에 역대 박스오피스 2위까지 올라섰다.

이로써 국내 개봉작 가운데 1600만명 이상을 동원한 작품은 ‘명량’, ‘극한직업’, ‘왕과 사는 남자’ 3편으로 늘었다. 현재 1위 ‘명량’과의 격차는 약 133만명 수준이다. 다만 최근 관객 추이를 감안하면 최종적으로 1위 기록까지 갈아치울 수 있을지는 아직 미지수다.

흥행 열기는 이어지고 있지만 속도는 다소 둔화하는 분위기다. 전날 일일 박스오피스에서는 ‘살목지’, ‘프로젝트 헤일메리’에 이어 3위를 기록했다. 반면 누적 매출액은 1569억원 안팎으로 이미 국내 개봉작 가운데 1위에 오른 상태다.

장항준 감독이 연출한 ‘왕과 사는 남자’는 조선 단종이 유배지에서 마을 사람들과 보내는 마지막 시간을 그린 작품이다. 유해진, 박지훈 등을 앞세운 감동과 웃음의 조화가 전 세대 관객의 공감을 끌어내며 장기 흥행으로 이어지고 있다.