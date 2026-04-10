“결심 곧 밝힐 것” 보수 재건 의지 강조 경쟁 후보엔 ‘계산 정치’ 비판

[헤럴드경제=정경수 기자] 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 부산 북구갑 보궐선거 출마 가능성을 내비쳤다.

한 전 대표는 10일 KBS 라디오 인터뷰에서 “부산에 대한 애정과 발전에 대한 구상이 있다”며 “결심을 밝힐 기회가 머지않아 있을 것”이라고 말했다. 다만 선거 일정이 확정되지 않은 상황에서 명확한 입장을 밝히는 것은 적절치 않다며 즉답은 피했다.

그는 “정치는 예측 가능하고 투명해야 한다”며 “필요하다면 결단을 미루지 않을 것”이라고 강조했다. 이어 보수 진영 재정비를 위해 역할을 하겠다는 뜻도 덧붙였다.

최근 부산 북구갑 당협위원장을 맡고 있는 서병수 전 부산시장과의 만남에 대해서는 지역 현안과 정치 상황에 대한 의견을 나눈 자리였다고 설명했다. 부산의 리더십 방향과 보수 진영의 과제 등에 대해 조언을 들었다는 것이다.

부산과의 인연에 대해서는 “거주 경험은 길지 않지만 지역에 대한 애정이 크다”고 언급하며, 지역 특유의 직설적인 정치 문화에 공감한다고 말했다.

한편 하정우 대통령실 AI미래기획수석과 조국혁신당 조국 대표의 출마 가능성에 대해서는 “유불리를 따지는 듯한 접근은 지역 정서와 맞지 않는다”고 견제했다.