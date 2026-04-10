매출 45.4조·영업이익 2.28조 순이익도 1.5조로 증가 성장률은 전년 대비 둔화

[헤럴드경제=정경수 기자] 쿠팡이 지난해 매출 45조원을 돌파하며 외형 성장을 이어갔다. 수익성도 개선되며 영업이익과 순이익 모두 두 자릿수 증가를 기록했다.

쿠팡의 지난해 매출은 45조4555억원으로 전년 대비 약 19% 늘었다고 10일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 2조2883억원으로 40% 넘게 증가하며 수익성이 크게 개선됐다.

순이익도 증가세를 보였다. 당기순이익은 1조5891억원으로 전년보다 30%대 성장률을 기록했다.

특히 지난해 일부 개인정보 유출 이슈가 있었음에도 불구하고, 실적 전반에는 큰 영향을 주지 않은 것으로 나타났다.

다만 성장률은 전년 대비 다소 둔화된 모습이다. 2024년에는 매출과 영업이익 증가율이 각각 20%대 초반과 50%를 웃돌았던 것과 비교하면 상승 폭이 줄었다.

한편 쿠팡Inc가 앞서 발표한 연간 실적에는 한국 사업뿐 아니라 대만 등 해외 사업과 이츠 등 서비스 부문이 포함돼 있다.