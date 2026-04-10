[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘설탕으로 치질을 치료할 수 있다’는 민간요법이 SNS에서 확산하는 가운데 전문가들은 오히려 설탕이 증상을 악화시킬 수 있다며 주의를 당부했다.

지난 7일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 최근 SNS에서는 설탕을 치질 부위에 바르면 부기가 가라앉고 치핵이 들어간다는 치질 치료법이 공유되고 있다. 특히 설탕 민간요법이 의료비 부담 없이 빠른 효과를 볼 수 있다는 주장까지 나왔다.

그러나 전문가들은 과학저 근거가 없다며 선을 그었다. 그러면서 설탕을 치질 부위에 바를 경우 상태가 더 나빠지거나 심하면 수술까지 이어질 수 있다고 경고했다.

메릴랜드대 의료센터 위장병 전문의 엑타 구프타는 “설탕은 디저트로 먹는 데 쓰라”며 “치질 치료에 효과가 있다는 근거는 전혀 없다”고 했다. 특히 “설탕을 항문 부위에 사용할 경우 자극과 감염, 통증, 염증 악화 등의 위험이 있으며 치질이 만성화될 수 있다”고 경고했다.

대장항문외과 전문의 카르멘 퐁 역시 “설탕의 삼투압 작용으로 부종이 일시적으로 줄어들 수는 있다”면서도 “직접 바를 경우 감염 위험이 크고 위생적으로도 바람직하지 않다”고 했다. 그러면서 “혈전성 치질이나 탈출성 치핵의 경우 자가 치료를 시도할 경우 증상이 악화될 수 있어 전문적인 진료가 필요하다”고 했다.