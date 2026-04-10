부산 웰니스 관광지 17곳 중 1곳 이상 포함 상품개발비 판촉비 등 최대 2500만원 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 부산관광공사와 함께 ‘부산형 웰니스 융합 관광상품 개발 및 운영 지원’ 공모를 20일까지 실시한다고 10일 밝혔다. 부산 웰니스 관광자원을 활용한 융합 관광상품 개발과 글로벌시장 진출을 지원하는 사업이다.

문화체육관광부 남부권 광역관광 개발사업의 일환으로 처음 진행하는 이번 공모는 부산의 웰니스 관광자원과 연계한 체험형 관광콘텐츠를 찾아내고 글로벌 OTA(항공권·숙박·렌터카·패키지 중개 플랫폼)를 활용해 부산 웰니스·의료관광 브랜드의 인지도를 높이고자 마련됐다.

이번 공모에서 시는 부산의 웰니스 관광자원을 활용한 개별관광객(FIT) 체험형 상품 개발과 글로벌 OTA 연계 마케팅을 지원한다. 관광진흥법에 따른 여행업 등록업체라면 공모에 참여할 수 있고 여행사와 콘텐츠 제작사가 컨소시엄으로 참여할 수도 있다.

관광상품은 부산 웰니스 관광지 17곳(아홉산숲 부산어린이대공원 서프홀릭 해운대리버크루즈 국립부산승학산치유의숲 클럽디오아시스 SMBWellness 힐스파 크레이지서퍼스 홍법사 놀핏 빛으로힐링에콜 하버요가&무브먼트 비비비당 범어사 내원정사 파크하얏트부산) 중 1곳 이상을 포함해야 하며, 의료 뷰티 미식 해양 자연 문화체험 등 지역특화 관광자원을 융합한 체험중심 관광상품으로 구성하면 된다.

5개 내외 상품을 뽑아 상품개발비 운영비 홍보·판촉비 등 상품당 최대 2500만원을 지원한다. 선정된 상품에는 크리에이트립(creatrip) 등 글로벌 OTA 연계 기획전 참여 및 광고마케팅 혜택도 부여한다.

나윤빈 시 관광마이스국장은 “치료받고 치유하기 좋은 부산, 삶의 쉼표가 있는 도시 부산의 브랜드 가치를 높여 ‘웰니스·의료관광 허브도시’로 도약할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.