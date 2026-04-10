영업손실 폭 줄이고 현금 창출

[헤럴드경제=김진 기자] 에이블리코퍼레이션이 지난해 매출 3697억원을 올리며 역대 최대 기록을 경신했다고 10일 밝혔다.

에이블리코퍼레이션의 2025년 매출은 전년 대비 10.6% 증가했다. 전사 거래액도 같은 기간 12% 늘어난 2조8000억원대다. 전사 영업손실은 43억원으로 72% 줄었다. 당기순손실은 83% 줄어든 30억원으로 집계됐다.

서비스 매출은 전년 대비 20.2% 늘어난 2273억원을 기록했다. 패션·뷰티·푸드·음반 등 카테고리를 다각화하고, 남성·글로벌 신사업을 성장시킨 결과다. 상품 매출은 1423억원으로 집계됐다.

남성 앱 4910(사구일공)의 지난해 거래액은 전년 대비 137% 성장했다. 월간활성사용자(MAU) 수는 2025년 3월 약 170만명에서 12월 약 340만명으로 늘었다. 일본 앱 아무드(amood)는 현지 누적 다운로드 650만회를 달성했다. 아무드를 통해 일본에 진출한 마켓 수는 2만5000개를 넘었다.

연말 현금 및 현금성 자산은 약 1000억원으로 전년 대비 약 280억원 늘었다. 사업을 통해 창출된 현금을 나타내는 영업활동 현금 흐름은 150억5000만원의 흑자를 기록했다.

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 “2025년은 핵심 플랫폼의 수익 기반이 더욱 강화되고 미래 성장축에 대한 투자 성과가 궤도에 오르기 시작한 해”라며 “앞으로도 이용자와 판매자가 필요한 서비스를 제공하고, 신성장 동력 강화를 본격화하겠다”고 말했다.