[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 남성이 70대 택시 기사를 무차별 폭행해 의식불명 상태에 빠뜨린 사건이 발생했다.

최근 JTBC ‘사건반장’에 따르면 사건은 지난 4일 전남 광양의 한 아파트 주차장에서 벌어졌다.

공개된 CCTV에는 술에 취한 것으로 보이는 50대 남성이 손님을 내려주던 70대 택시 기사에게 시비를 걸며 폭행을 시작하는 모습이 담겼다.

피해자 아들 A씨에 따르면 가해자는 “나 건달이다. 조직 부를까”라며 협박과 욕설을 퍼붓고 우산을 접은 채 얼굴을 찌르는 등 약 15분간 폭행을 이어갔다.

피해자가 “내가 잘못했다. 이제 그만하라” 사정하고 가해자의 아내가 말려도 폭행은 계속됐다.

폭행은 경찰이 출동한 이후에야 끝났다. 뒤늦게 병원으로 이송된 피해자는 중환자실에 입원했다. 그는 두개골 골절 등으로 수술을 받았으며 아직 의식을 되찾지는 못했다.

그런데 당시 경찰은 현장에서 가해 남성의 신원만 확인하고 귀가 조처했다. 이에 대해 경찰은 “그 당시에는 피해자와 정상적인 대화가 가능했고 가해자 신원이 명확했다”며 “임의수사 원칙을 따랐다”고 해명했다.

이후 피해자의 상태가 악화되자 경찰은 사건 발생 약 30시간 뒤 가해자를 긴급 체포했다. 가해자는 체포 당시에도 “기억이 나지 않는다”고 주장했다.

손수호 변호사는 “경찰 입장에서는 억울할 수 있지만 국민은 당시 상황과 지금 결과까지 종합적으로 보고 판단할 수밖에 없다”며 “현장 대응이 아쉽다”고 말했다．