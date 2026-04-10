‘원픽매치’ 이벤트…투표만 해도 100% 혜택 참가 전원 포인트·티빙 스탠다드 이용권 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] CJ올리브네트웍스는 자사 라이프스타일 멤버십 CJ ONE에서 온라인동영상서비스(OTT) 티빙 콘텐츠를 주제로 참여형 이벤트 ‘ONE PICK! 매치(원픽매치)’를 선보인다고 10일 밝혔다.

‘원픽매치’는 CJ ONE 앱을 통해 참여할 수 있는 투표형 이벤트로, 오는 12일까지 진행된다. 이벤트는 매일 새롭게 제시되는 질문에 대해 두 가지 선택지 중 하나를 고르는 방식으로 구성됐다. 하루 1개의 질문이 공개되며, 회원이라면 누구나 하루 한 번씩 참여 가능하다.

이번 이벤트의 특징은 티빙 대표 콘텐츠를 주제로 구성했단 점이다. 드라마, 예능 등 티빙 오리지널·인기 콘텐츠를 활용한 질문을 통해 CJ ONE 회원이 자신의 취향을 발견하고 즐길 수 있도록 했다고 CJ올리브네트웍스는 설명했다.

드라마 콘텐츠와 연계한 질문으로는 ‘현실 소개팅에서 마주할 수 있는 빌런은?’, ‘내가 건물주가 된다면?’ 등이 등장한다. 또 예능 콘텐츠를 활용해 ‘연극에서 내가 원하는 역할을 친구가 맡았다면?’, ‘더 취향인 힙합은?’ 등 다양한 상황도 제시해 준다.

또 최근 프로야구(KBO) 리그 시즌 개막에 맞춰 ‘직관 vs 집관’, ‘거실에서 큰 TV vs 침대에서 휴대폰’ 등 스포츠 관람 취향을 발견하는 질문도 준비했다.

이벤트에 참여해 투표한 CJ ONE 회원 전원에게는 CJ ONE 포인트 또는 티빙 스탠다드 이용권 1개월권이 지급된다.

각 투표 문항에 관련 티빙 콘텐츠로 이동할 수 있는 경로를 마련, 투표 참여 후 곧바로 시청으로 이어질 수 있도록 편의성도 강화했다고 이 회사는 밝혔다.

CJ ONE 관계자는 “티빙의 인기 있는 콘텐츠를 바탕으로 회원들의 취향을 함께 즐길 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”며 “재미는 물론 실질적인 혜택까지 경험할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.