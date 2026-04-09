[헤럴드경제=김아린 기자] 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 가수 남태현 씨에게 1심에서 실형이 선고됐다.

서울서부지법 형사11단독 재판부(양은상 부장판사)는 9일 도로교통법 위반 혐의로 기소된 남씨에게 징역 1년과 벌금 100만원을 선고했다.

재판부는 “피고인은 당시 시속 182km로 강변북로를 주행하다 차량이 4차로까지 미끄러지며 옹벽을 충격하는 사고를 냈다”며 “도로 교통상 위험성이 매우 높아 엄중한 처벌이 불가피하다”고 양형 사유를 밝혔다.

이어 “피고인은 마약류 관리법 위반 사건으로 집행유예 기간 중임에도 다시 범행을 저질러 비난 가능성이 크다”고 지적했다.

다만 재판부는 증거인멸이나 도주 우려는 없다고 보고 법정 구속은 하지 않았다.

남씨는 지난해 4월 서울 강변북로 동작대교 인근에서 혈중알코올농도 0.122% 상태로 운전하다 중앙분리대를 들이받은 혐의로 기소됐다. 이는 면허 취소 기준을 크게 웃도는 수치다. 남씨는 제한속도 시속 80km 구간에서 182km로 주행한 것으로 알려졌다. 인명 피해는 없었다.

남씨의 음주운전은 이번이 두 번째다. 앞서 남씨는 2023년 3월에도 서울 강남구 주택가에서 음주 상태로 약 7~8m가량 차량을 운전하다 적발된 바 있다.