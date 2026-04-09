MHB와 선박 신조·개조 공동진출 해양 탈탄소화·친환경 분야 중점

한화파워가 말레이시아 대표 조선업체 MHB와 선박 신조 및 개조 사업 글로벌 시장에 공동 진출한다고 9일 밝혔다.

한화파워는 지난 8일 MHB와 이같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결하고, 차세대 해양 솔루션 공급에 박차를 가하기로 했다. MHB는 말레이시아를 대표하는 해상 건설 및 선박 수리·개조 전문 기업으로, 특히 액화천연가스 운반선(LNGC) 수리 분야에서 세계적인 역량을 보유하고 있다.

이번 협약은 양사의 상호 보완적인 기술력과 경험을 결합해 급변하는 해양 산업 환경과 탈탄소화 흐름에 대응하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 한화파워는 MHB가 추진하는 신조 및 개조 프로젝트에 엔지니어링 및 조달 서비스를 우선적으로 제공하며, MHB는 기존의 선박 개조 중심 구조를 신조 시장으로 확장한다.

양사는 한화파워의 선박 설계부터 제작, 완제품 인도까지 아우르는 ‘턴키(일괄 수행)’ 관리 역량과 MHB의 설계·조달·시공·설치·시운전(EPCIC) 기술을 결합해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화할 계획이다.

특히 두 회사는 해양 탈탄소화 분야에 협력의 초점을 맞춘다. 한화파워는 노후 LNG 운반선을 부유식 저장·재기화 설비(FSRU)로 개조하는 기술을 비롯, 친환경 선박 개조 및 고효율 에너지 솔루션 등 차세대 해양 기술 역량을 보유하고 있다.

깁형석 한화파워 선박솔루션사업부장은 “선박 수리 및 종합 해양 엔지니어링 분야의 강자인 MHB와 협력하게 되어 기쁘다”며 “한화파워의 해양 기술과 에너지 효율 솔루션, 그리고 MHB의 EPCIC 역량을 결합해 고객의 탈탄소화 여정을 지원하고 지속 가능한 해양 혁신을 이끌어내겠다”고 말했다.

모호드 나지르 모호드 노르 MHB 최고경영자(CEO)는 “그린 솔루션 분야의 리더인 한화파워와 협력하는 것은 포트폴리오 다각화와 신조 시장 진출의 전략적 이정표”라며 ”이번 파트너십을 통해 고객의 탄소 중립 노력을 지원하고, 지속 가능한 해양 솔루션 시장의 리더로 입지를 강화하겠다“고 밝혔다.

한편, 한화임팩트 자회사 한화파워시스템과 미국 가스터빈 서비스 회사 PSM은 지난달 브랜드를 통합하고 사명을 ‘한화파워’로 변경했다. 박혜원 기자