식품·외식 관련 13개 단체 공동건의서

[헤럴드경제=김진 기자] 식품·외식업계가 중동 사태 장기화로 원·부자재 및 포장재 수급에 어려움이 발생한 것과 관련해 정부의 신속한 정책적 지원을 요청했다.

한국식품산업협회 등 13개 관련 단체는 공동건의서를 통해 “나프타 공급 불안으로 비닐·필름·페트(PET) 용기 등 주요 포장재 확보에 차질이 발생하고 있다”고 9일 밝혔다.

일부 품목은 재고가 약 2주 수준까지 감소한 상황이다. 업계는 이러한 상황이 지속될 경우 제품 생산 및 외식업 운영 전반에 영향을 미칠 수 있다며, 공급망 전반의 안정성에 대한 우려를 제기했다. 또 고금리·고환율·고물가로 원가 부담이 한계 수준까지 증가하면서 정상적인 기업 경영이 어려운 상황에 이르고 있다고 강조했다.

13개 단체는 ▷식품 포장재 원료의 우선 공급 ▷원가 부담 완화를 위한 정책적 지원 ▷관련 규제의 합리적 운영 및 시행 시기 조정 ▷행정·통관 절차의 신속화를 위한 지원 방안 마련 등 정부에 종합 대응을 건의했다.

박진선 한국식품산업협회장은 “식품 산업은 국민 생존과 직결된 핵심 민생 산업”이라며 “현재 상황은 개별 기업 차원을 넘어 식품 공급망 전반의 불안정성이 확대될 수 있는 중요한 시기”라고 말했다. 이어 “안정적인 식품 공급을 유지하기 위해서는 정부의 신속하고 실효성 있는 정책 지원이 중요한 상황”이라며 “현장에서 체감할 수 있는 정책적 지원이 적시에 이뤄지기를 기대한다”고 덧붙였다.