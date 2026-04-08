[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성의 대구시 수성수 범어역 파크드림 디아르가 높은 1순위 청약 경쟁률을 보였다.

8일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이 단지는 일반공급 21세대 모집에 총 2131건이 접수해 평균 101.5대 1의 경쟁률을 기록했다.

이중 전용 84㎡A 타입은 3가구 모집에 1017명이 몰려 339대 1의 최고 경쟁률을 기록했다.

74㎡는 78.33대 1, 73㎡는 42.75대 1을 나타냈다.

이번 경쟁률은 청약홈에서 확인 가능한 2021년 6월 이후 대구지역 분양 단지 가운데 가장 높은 수준이다.

한편 ‘범어역 파크드림 디아르’는 대구 수성구 수성동4가 일원에 들어서는 아파트로 지하 2층, 지상 최고 27층, 2개 동, 총 158가구 규모로 건립된다.

백종현 분양소장은 “AI를 활용해 수도권 및 대구 지역 내 중심 중소형 평형대의 성공사례를 분석하고 이를 기반으로 최적의 분양 조건 도출을 위한 전략을 수립했다“며 ”‘범어역 파크드림 디아르’를 지역을 대표하는 주거 랜드마크로 조성할 계획”이라고 말했다.

한편 ‘범어역 파크드림 디아르’의 당첨자 발표는 오는 14일이며 정당 계약은 오는 27일부터 29일까지 진행된다.