강풍 동반해 ‘비바람’ 예상 아침 3∼12도·낮 11∼18도

[헤럴드경제=신혜원 기자] 9일 새벽 제주와 전남에서 시작되는 비가 오전 중 전국으로 확대된다. 제주와 남해안, 지리산 부근엔 집중호우가 예상된다.

중국 중부지방에서 저기압이 접근해오면서 내리는 이번 비는 10일 낮까지 이어지겠다. 경기동부와 강원내륙·산지는 10일 늦은 오후까지 비가 오는 곳이 있겠다.

저기압 앞쪽으로 남쪽에서 수증기를 다량 품은 온난한 공기가 유입되면서 강수량이 많겠다.

지형의 영향이 더해지는 제주와 남해안, 지리산 부근엔 거센 호우가 쏟아지겠다.

제주산지·중산간·남부에는 ‘9일 오전에서 오후까지’와 10일 새벽 시간당 30∼50㎜, 9일 밤 시간당 20∼30㎜씩 비가 오겠다. 남부를 제외한 제주해안에는 9일 오후에서 10일 새벽까지 시간당 강우량 20∼30㎜의 호우가 쏟아지겠다.

9일 오전에서 오후까지에는 전남 서해안에도 시간당 20∼30㎜씩 비가 내리겠다.

또 9일 오후에서 밤까지에는 남해안과 지리산 부근에 비슷한 강도의 호우가 예상된다.

지역별 예상 총강수량은 제주도(북부 제외) 50∼150㎜(산지 최고 250㎜ 이상·중산간과 남부 최고 180㎜ 이상), 광주·전남·부산·경남남해안·지리산 부근 50∼100㎜(남해안과 지리산 부근 최고 120㎜ 이상), 제주북부 30∼100㎜, 대전·세종·충남·전북·울산·경남내륙(지리산 부근 제외) 30∼80㎜, 수도권·강원내륙·강원산지·강원북부동해안·충북·대구·경북·울릉도·독도 20∼60㎜, 서해5도·강원중부동해안·강원남부동해안 10∼40㎜이다.

이번 비에는 강풍이 동반되겠다.

9일 충남서해안·호남서해안·제주에 오전부터, 전남남해안과 경남해안에 오후부터 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 불면서 강풍특보가 내려질 가능성이 있겠다.

나머지 지역들은 오후부터 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 불겠다.

충남서해안과 전라해안, 제주해안에 9일 새벽에서 오전 사이 기상해일이 발생해 해안도로나 방파제를 넘어 물결이 들이칠 수 있겠다. 제주해안에는 9일 오후에서 저녁까지도 기상해일이 들이닥칠 가능성이 있다.

기상해일은 저기압 등이 지나갈 때 기압이 1시간 동안 3헥토파스칼(hPa) 이상 수준으로 급격히 변동하면서 발생한 해수면 천해파(수심이 파장의 20분의 1보다 얕은 곳에서 발생한 해파)가 저기압(기압변동)과 같은 속도로 이동하면서 공진에 의해 증폭되면서 발생한다.

제주해안과 남해안에는 9∼10일 너울도 유입되겠다.

남쪽에서 고온다습한 바람이 불어 들기는 하나, 비구름대에 햇볕이 가려지면서 9일 기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 조금 낮은 수준을 유지하겠다.

9일 아침 최저기온은 3∼12도, 낮 최고기온은 11∼18도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 6도와 12도, 인천 6도와 13도, 대전 7도와 15도, 광주 9도와 18도, 대구 7도와 16도, 울산 9도와 14도, 부산 12도와 15도다.