[헤럴드경제=함영훈 기자] 남해군관광문화재단과 사회적협동조합 김제농촌활력센터가 문화체육관광부·한국관광공사 선정 최우수 지역관광추진조직(DMO) 반열에 올랐다.

우수 DMO에는 완주문화관광재단(전북 완주군), 해남문화관광재단, 영덕문화관광재단, 고성(경남)문화관광재단이 선정됐다.

이들 기관은 8일 ‘2025 지역관광추진조직(이하 DMO) 시상식 및 성과워크숍’(정동1928아트센터)에서 상을 받았다.

DMO는 지역 주민과 업계, 지자체 등이 협의체를 구성해 지역관광의 역량을 결집하고 주도적으로 이끌어가는 조직이다.

한국관광공사는 2020년부터 현재까지 49개 DMO를 발굴해 전문가 컨설팅, 우수사례 벤치마킹, 공동 홍보마케팅 등 다각적인 지원을 펼치고 있다.

남해군관광문화재단은 지난 5년 간 DMO 사업을 이끌어온 경험을 바탕으로 주민 주도형 사업 운영 비결을 전수했다.

김제농촌활력센터는 청년 로컬 체류 프로그램 ‘K-로컬살기’를 소개하며, 관광객의 시선에서 출발한 아이디어가 실제 상품으로 이어진 혁신 사례를 발표했다.

한국관광공사 정선희 지역개발실장은 “인구감소 시대에 대응하기 위해서는 지역의 매력을 기반으로 한 지속가능한 관광 전략이 필수적”이라며, “이번 행사가 DMO를 중심으로 지역 주도의 관광 생태계를 구축하고, 그 성과를 전국적으로 확산해나가는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.