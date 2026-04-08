서울시 공모 선정으로 2500만 원 확보… 기초수급자·차상위 등 저소득 중증장애인 가구 우선 지원 스마트폰·인터넷 없이 음성으로 조명 제어… 야간 이동 불편 줄이고 일상 자립 돕는 생활밀착형 복지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 손 사용이나 이동이 어려운 중증장애인의 생활 불편을 줄이기 위해 ‘스마트 음성스위치’ 설치를 지원한다.

서울시가 주관한 ‘2026년 장애인 복지 증진 공모사업’에 선정돼 사업비 2500만 원을 확보하면서다.

지원 대상은 지역 내 중증장애인 84가구다. 구는 기초생활수급자와 차상위계층 등 저소득 가구를 우선 선정해 설치를 지원할 계획이다. 스마트 음성스위치는 간단한 음성 명령만으로 조명을 켜고 끌 수 있는 보조기기다. 스마트폰이나 인터넷 연결이 필요하지 않아 통신요금 부담도 없다.

이 사업은 야간 이동이나 실내 생활에서 반복되는 불편을 줄이고, 중증장애인의 자립과 안전을 돕기 위해 마련됐다. 불을 켜고 끄는 일은 대부분 사람에게는 사소하지만, 손을 쓰기 어렵거나 몸을 움직이기 힘든 장애인에게는 하루에도 여러 번 마주하는 큰 불편일 수 있다. 구는 이런 생활 속 불편을 덜기 위해 설치 후 사용법 교육과 사후관리까지 함께 진행할 방침이다.

동대문구는 이번 사업 외에도 전동보장구 수리비 지원, 전동보장구 안전보험 가입, 장애인보조기기 교부 등 장애인 생활 밀착형 지원을 이어가고 있다.

이필형 동대문구청장은 “스마트 음성스위치 설치 지원은 첨단기술을 활용한 맞춤형 복지의 한 사례”라며 “장애인들이 더 안전하고 편리한 일상을 누릴 수 있도록 생활 밀착형 지원을 계속 넓혀가겠다”고 말했다.