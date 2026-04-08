유가 상승이 물가 끌어올려 디플레 완화 효과 CPI 반등·PPI 하락 둔화…물가 바닥론 부상 PBOC 유동성 회수…완화 정책 속도 조절 신호 채권시장, 금리인하 기대 약화로 스프레드 확대 “외부 충격이 정책 부담 덜어줘” 평가 글로벌 경제 둔화시 되레 역풍 가능성도

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국과 이스라엘의 대이란 군사 충돌이 중국 경제에는 역설적으로 ‘완충 장치’ 역할을 하고 있다는 분석이 나온다. 전쟁으로 촉발된 유가 상승이 디플레이션 압력을 완화하면서 중국 인민은행의 금리 인하 부담을 덜어주고 있다는 평가다.

블룸버그는 8일(현지시간) 이란 전쟁 이후 에너지 가격 상승이 중국 소비자물가를 끌어올리며 디플레이션 위험을 낮추는 요인으로 작용하고 있다고 보도했다. 중국은 팬데믹 이후 주요국과 달리 인플레이션 급등을 겪지 않았고, 오히려 내수 부진과 부동산 경기 침체 여파로 물가가 정체되거나 하락 압력을 받아왔다.

실제로 최근까지 중국 경제의 핵심 리스크는 ‘물가 상승’이 아닌 ‘물가 부진’이었다. 낮은 물가는 기업 수익성과 투자 의욕을 떨어뜨리고, 가계의 소비를 지연시키는 악순환으로 이어질 수 있다는 점에서 정책 당국의 부담이 컸다. 이에 따라 시장에서는 인민은행이 금리를 추가로 인하하고 유동성을 확대할 것이라는 기대가 강하게 형성돼 있었다.

하지만 중동 전쟁 이후 상황이 달라지고 있다. 유가 급등이 수입물가를 자극하면서 소비자물가지수(CPI)를 끌어올리고, 동시에 생산자물가지수(PPI)의 장기 하락세를 완화하는 흐름이 나타나고 있기 때문이다. 2월 CPI는 3년여 만에 가장 큰 폭으로 상승했고, PPI 역시 하락폭이 축소되며 바닥 통과 기대가 확산되고 있다.

시장에서는 물가가 저점에서 반등하는 ‘리플레이션’ 초기 국면에 진입할 가능성도 거론된다. 중국 경제가 그동안 겪어온 디플레이션 압력이 완전히 해소된 것은 아니지만, 최소한 추가 하락 위험에서는 벗어나고 있다는 평가다.

이 같은 변화는 통화정책 기대에도 직접적인 영향을 주고 있다. 금리 스왑 시장에서는 인민은행의 추가 금리 인하 기대가 눈에 띄게 약해졌고, 일부 투자은행은 기존의 완화 전망을 수정하고 있다. 뱅크오브아메리카는 올해 CPI 상승률 전망치를 기존 0.1%에서 0.7%로 상향 조정했으며, PPI 역시 소폭 상승 전환을 예상했다.

정책 당국의 움직임도 달라지고 있다. 인민은행은 3월 한 달 동안 공개시장 조작을 통해 금융 시스템에서 유동성을 순회수했다. 이는 그동안 경기 부양을 위해 유동성 공급을 확대해왔던 기조와 대비되는 변화로, 물가와 금융 환경 변화를 반영해 정책 강도를 조절하고 있는 신호로 해석된다.

채권시장에서도 이러한 흐름이 반영되고 있다. 중국 5년물과 30년물 국채 수익률 스프레드는 최근 약 4년 만에 최대 수준으로 확대됐다. 장기 금리가 상대적으로 더 빠르게 상승하면서 인플레이션 기대가 반영된 결과로, 시장이 금리 인하 가능성을 낮춰 보고 있다는 의미로 읽힌다.

이는 중국 통화정책이 글로벌 흐름과 점차 보조를 맞추고 있다는 신호이기도 하다. 미국 연방준비제도가 금리 인하에 신중한 태도를 유지하고, 유럽 역시 인플레이션 경계 기조를 이어가는 가운데 중국도 무리한 완화 대신 정책 여력을 관리하는 방향으로 선회하고 있다는 분석이다.

다만 이번 변화가 전적으로 전쟁 덕분이라고 보기는 어렵다. 중국 정부는 기업들의 과도한 가격 인하 경쟁을 억제하고 산업 구조 개선을 유도하는 정책을 병행해 왔다. 산업기업 이익은 지난해 증가세로 전환됐고, 올해 1~2월에도 전년 동기 대비 15% 증가하며 회복 흐름을 이어갔다. 부동산 시장 역시 급락세를 지나 일부 지역에서 안정 조짐이 나타나고 있다.

그럼에도 전쟁이라는 외부 충격이 시점상 중국 경제에 유리하게 작용했다는 평가가 많다. 디플레이션 압력을 완화하는 동시에 정책 선택의 폭을 넓혀주는 효과를 가져왔기 때문이다. 블룸버그는 “이번 갈등이 중국 중앙은행에 상황을 지켜볼 여유를 제공했다”고 평가했다.

다만 불확실성은 여전히 남아 있다. 전쟁이 장기화되거나 글로벌 경기 둔화로 이어질 경우 중국 역시 수출 감소와 성장 둔화 압력을 피하기 어렵다. 특히 중국은 원유 수입 의존도가 높은 데다, 중동과의 교역 비중도 적지 않아 지정학적 충격이 재확산될 경우 부정적 영향이 다시 부각될 수 있다.

결국 이번 변화는 중국 경제가 구조적으로 반등했다기보다, 외부 변수에 따른 ‘일시적 완충 효과’ 성격이 강하다는 평가가 나온다. 물가 반등이 지속될지, 그리고 통화정책 방향이 실제로 전환될지는 향후 에너지 가격과 글로벌 경기 흐름에 달려 있는 상황이다.