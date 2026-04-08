8일 화명·금곡, 해운대 등 1단계 사업 고시 비수도권 최초, 다대·만덕등 2단계 연내 목표

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 화명·금곡, 해운대 등 노후계획도시정비 기본계획 1단계 사업을 국토부로부터 승인받고, 8일 고시해 부산형 미래도시 전환을 위한 본격적인 첫걸음을 내디뎠다.

시는 노후계획도시 주거환경의 대변혁을 이끌 노후계획도시정비 기본계획 1단계를 지난 2일 국토교통부로부터 승인받고, 이날 고시했다. 이번 고시는 비수도권 최초의 사례로 노후계획도시들의 재건축이 본격적인 궤도에 올랐음을 의미한다.

먼저, 화명·금곡 지구는 북구 화명동·금곡동 일원 2백71만㎡ 규모이며, ‘숲과 강을 품은 Humane 도시, 화명·금곡’을 비전으로 역세권을 중심으로 생활기반시설(SOC)을 확충하여 15분 생활권을 실현하고, 산지와 하천을 동서로 연결하는 입체적 그린블루네트워크 조성 등이 주요 내용이다.

특히 ‘노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법’에 따라 기준 용적률이 232%에서 350%(2종일반주거지역 340%, 3종일반주거지역 370%)로 상향됐으며, 계획인구는 기존 7만5000명에서 9만7000명으로 2만2000명 증가했다.

해운대지구는 해운대구 좌동·중동 일원 3백5만㎡ 규모이며, ‘해운대 그린시티, 주민과 함께 새로운 미래도시를 열다’를 비전으로 신해운대역에서 해운대해수욕장을 잇는 미래도시 활력축을 중심으로 복합커뮤니티와 생활기반시설(SOC)을 확충하고, 활력축과 연계한 자율주행버스 도입, 순환녹지축 및 남북 가로공원축 연계를 통한 보행친화적 녹지공간체계 구축 등이 주요 내용이다.

해운대지구 또한 특별법에 따라 기준 용적률이 기존 250%에서 360%로 상향되며, 계획인구는 기존 8만4000명에서 2만8000명 증가한 11만2000명으로 계획됐다.

시는 행정절차에서 사업이 지연되는 일이 발생하지 않도록 속도감 있는 노후계획도시 정비사업 추진을 위해 사업 단계별 맞춤형으로 행정체계를 본격적으로 가동할 계획이다.

또 시는 2단계 대상지인 다대, 만덕, 모라, 개금·당감 지구에 대해서도 기본계획 수립을 속도감 있게 추진해 2026년 말 고시를 목표로 전력을 다할 예정이다.

2단계 대상지는 총 4곳, 약 4백만㎡ 규모로 시는 이미 현황조사와 지역여건 분석을 바탕으로 기반시설 정비, 단계별 추진계획 등을 포함한 기본계획을 수립하고 있다. 지난 3월에 2단계 대상지 주민설명회를 개최했으며, 오는 6월까지 주민컨설팅을 마치고, 이후 주민공람과 관계기관 협의 등 행정절차를 거쳐 연내 기본계획 고시를 추진할 계획이다.