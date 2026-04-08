[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 이정현 전 국민의힘 공천관리위원장이 전남광주통합특별시장 출마를 둘러싼 ‘출마 쇼’ 비판과 공관위원장 사퇴 책임론에 대해 “정면 돌파하겠다”는 입장을 밝혔다.

이 전 위원장은 8일 전남광주특별시장 출마 결심 후 민심 청취 결과를 정리한 자료를 배포했다.

출마를 두고 제기된 ‘쇼 아니냐’는 지적에 대해 “쇼라면 나오지 않았을 것”이라며 “호남 정치 구조를 바꾸는 실험이고, 판을 바꾸는 흐름을 만들기 위한 결단”이라고 주장했다.

그는 “당선 가능성이 낮다는 지적도 있지만 정치는 가능성만 보고 하는 일이 아니다”며 “30여년 정치 과정에서 8번째 호남 출마를 피하지 않았다”고 밝혔다.

공천관리위원장 사퇴 이후 출마를 결정한 데 대한 ‘책임 회피’ 비판에는 “비판을 가볍게 듣지 않겠다”며 “기득권을 유지하는 공천이 아니라 구조를 바꾸려 했으나, (당내) 충돌과 저항이 있었다”고 반박했다.

그러면서 “당 안에서 말만 하는 대신 현장으로 내려와 국민 평가를 받겠다는 것”이라며 “오히려 더 큰 책임을 지겠다는 선택”이라고 밝혔다.

이 전 위원장은 “이번 선거에서 30% 득표를 하면 민주당이 공천, 정책, 예산을 대하는 태도까지 달라질 것”이라며 “당 지지율은 과거 평가이고, 득표율은 미래 선택”이라고 강조했다.

이어 “광주는 AI·미래차, 전남은 에너지·항만을 결합해 국가 전략 축으로 만들겠다”며 “산업·전력·데이터 통합 전략을 즉시 가동하고, 정부 지원 20조 원을 나눠 먹기가 아닌 미래 투자에 집중하겠다”고 포부를 밝혔다.