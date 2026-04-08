전국 3만8224호 매입 예정

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국토지주택공사(LH)가 14일 LH 경기남부지역본부에서 ‘2026년 주택매입 사업설명회’를 연다고 8일 밝혔다. LH는 이번 자리를 통해 민간 사업자의 참여를 독려해 주택공급 속도를 높이겠다는 구상이다.

이번 설명회는 주택매입사업에 관심 있는 건설사와 시행사 등을 대상으로 제도개선 사항과 올해 사업계획을 안내하기 위해 마련됐다. 사전 질의를 바탕으로 한 질의응답과 1대1 맞춤형 상담도 병행된다. 현장에는 지역별·금융권 상담부스가 운영돼 사업 참여를 위한 실질적 정보를 제공할 예정이다.

LH는 올해 전국에서 총 3만8224호의 주택 매입을 추진 중이다. 유형별로는 신축 매입약정 3만4727호, 기존주택 매입 3497호이며, 이 가운데 81%에 해당하는 3만1014호가 수도권에 집중된다. 현재 지역별 매입공고가 순차적으로 진행되고 있다.

최근 LH는 매입가격 산정 방식을 감정평가 방식으로 일원화하는 등 제도 개선을 마쳤다. 또 계량적 요소를 도입해 매입심의의 객관성을 강화하고, 6개월 내 심의 결과를 통보하는 ‘심의기간 총량제’를 도입해 사업 절차를 명확히 했다.

도심 내 신속한 주택 공급을 위해 신규 사업모델도 확대한다. 상가·업무시설 등 유휴 비주택을 주택으로 전환하는 리모델링 사업과 LH 보유 토지에 민간이 주택을 건설하는 건설매입약정 사업, 신축매입약정 모듈러주택 도입 방안 등이 이번 설명회에서 소개된다.

금융 지원 방안도 안내된다. 주택도시보증공사(HUG)는 신축매입약정 사업자를 대상으로 금융기관 대출에 대한 보증을 제공하는 ‘도심주택 특약보증’ 상품을 설명하고, NH농협은행과 우리은행은 사업비 조달을 위한 대출상품을 소개할 예정이다.

설명회는 별도의 사전 신청 없이 당일 방문하면 참석할 수 있다. 자세한 사항은 LH 청약플러스 홈페이지에서 확인 가능하다.

조경숙 LH 사장 직무대행은 “우수한 입지에 양질의 주택을 신속히 공급할 수 있도록 제도 개선과 신규 사업모델 도입을 병행하고 있다”며 “민간 건설사와 사업 관계자들의 적극적인 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.