“내일 예비후보 등록…대구 시민 답답한 마음·절박한 현실 민주당 지도부가 느껴 달라”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언한 김부겸 전 국무총리는 8일 “대구의 진짜 힘은 대구를 다시 지속 가능한 도시로 되돌리는 데서 나온다”며 “대구를 스스로 미래를 책임지는 도시로 만들어야 한다”고 밝혔다.

김 전 총리는 이날 오전 대구 북구의 한 호텔에서 열린 더불어민주당 현장 최고위원회의에서 “정부의 지원을 조금 더 받아 겨우겨우 버티는 도시를 만드는 것이 시장의 목표여서는 안 된다”며 이같이 말했다.

이날 정청래 대표로부터 공천장을 전달받은 김 전 총리는 본격적인 선거 행보를 예고했다. 그는 “오늘 제가 정 대표로부터 공천장을 받는다. 내일 예비후보 등록을 하려고 한다”며 “혹시 서 있는 동지들 ‘점마는 왜 옷을 안 입노, 파란 색깔 싫어하나’ 오해하실 것 같아가지고 그렇지 않다. 여러분들과 내일부터 한 팀이 돼 열심히 뛸 것을 약속드린다”고 강조했다.

김 전 총리는 청년 유출 등 대구의 위기 상황을 짚으며 민주당 지도부의 전폭적인 지원을 요청했다. 그는 “자식들이 일자리가 없어 고향을 떠나는 모습을 보면서도 부모들은 내색하지 않고 버텨 왔다”며 “우선 너희만이라도 밖에 나가 살길을 찾으라고 말해야 하는 이런 처지가 지금 대구 부모 세대들의 가슴을 찢고 있는 현실”이라고 말했다. 이어 “지금 대구 시민들의 마음이 얼마나 간절한지, 정 대표와 민주당 지도부 여러분들께서도 꼭 느껴 주셨으면 한다”고 당부했다.

대구 재도약을 위한 구체적인 비전도 제시했다. 김 전 총리는 “이재명 대통령도 대구에 중요한 약속을 했다”며 “나는 이 보증 수표를 믿고 대구를 앞으로 첨단 기술 융합 메디 시티, AI 로봇 수도, 미래 모빌리티 산업 선도 도시, 이런 것들을 대구의 미래 비전으로 만들어 그 약속을 시민의 삶과 연결하는 일을 하고 싶다”고 역설했다.

그는 산업 혁신을 통한 일자리 창출을 공약하며 “예산서에서 나타난 수치를 청년 일자리로 바꾸자. 산업의 미래 계획을 청년의 미래로 바꾸겠다”며 “이런 귀한 정부의 약속을 대구 재도약의 밑거름으로 삼아 시민들과 함께 힘차게 뛰고 싶다”고 했다.

김 전 총리는 “나 김부겸, 마지막 한 땀방울까지 이곳 대구 살리는 데 바치고 싶다”며 “대구를 다시 산업이 살아나고 청년이 돌아오고 사람들이 모여드는 그런 도시로 만들겠다”고 다짐했다. 그러면서 대구 시민들을 향해 “대구 다시 함 해 보입시다”라고 지지를 호소했다.