[헤럴드경제=문영규 기자] 삼성전자와 친환경 화장실을 개발한 게이츠 재단이 달 탐사를 이어가고 있는 ‘아르테미스2호’ 화장실 개발 가격을 언급하며 ‘세계 보건의 날’을 맞아 저개발 국가 위생 개선에 대한 관심을 강조했다.

게이츠 재단은 8일(현지시간) 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “미국항공우주국(NASA)는 우주용 변기를 개발하는데 2300만달러(약 340억원)를 썼다. 기초적인 위생 시설을 제공하는 것은 보기보다 훨씬 어렵기 때문”이라며 “34억 명의 사람들이 안전한 위생 시설 없이 살아가고 있고 이것이 바로 우리가 파트너들과 함께 ‘변기를 재발명’하려는 이유”라고 전했다.

세계적인 부호 빌 게이츠가 설립한 게이츠 재단은 지난 7일 ‘세계 보건의 날’을 맞아 이같은 콘텐츠를 올렸다.

삼성전자는 게이츠 재단과 함께 지난 2022년 ‘물 없는 화장실’을 개발한 바 있다. 게이츠 재단은 2011년부터 하수 시설이 열악한 저개발 국가를 위해 화장실을 보급하는 ‘친환경 화장실’(Reinvented Toilet) 프로젝트를 진행하고 있다.

기술 문제로 어려움을 겪은 게이츠 재단은 2018년 삼성에 도움을 요청했고 이재용 삼성전자 회장은 삼성종합기술원에 기술 개발을 위한 태스크포스(TF) 구성을 지시, 3년 간의 연구를 통해 환경에 무해한 처리수 재활용률 100%를 구현한 화장실을 만들 수 있었다.

게이츠 재단은 “이 변기들은 수도관이나 하수도 시스템이 필요하지 않아, 전 세계 어디서든 사람들이 더 쉽게 사용할 수 있다”며 “이 시스템은 병원균을 제거하고, 배설물을 실제로 사용 가능한 물로 바꿀 수 있다”고 소개했다.

재단은 “우주선의 안전한 위생 시스템부터 지구상의 생명을 구하는 혁신 기술까지, 우리가 마주한 과제는 동일하다. 바로 ‘어떻게 하면 필수적인 기술이 전 세계 모든 사람에게 혜택을 줄 수 있게 하느냐’이다”라고 강조했다.

그러면서 “세계보건의 날을 맞아, 우리는 당신이 사는 곳이 어디냐에 따라 안전한 물과 위생 시설, 혹은 필수적인 의료 도구에 대한 접근 여부가 결정되어서는 안 된다는 사실을 다시 한번 되새긴다”고 전했다.