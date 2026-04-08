‘제너시스BBQ 그룹이 ‘사회복지사의 날’을 맞아 경기도 이천 아동복지시설 성애원을 찾아 황금올리브치킨 80인분을 전달(사진)했다고 8일 밝혔다.

사회복지사 30명과 아동 50여명이 대상이었다.

‘찾아가는 치킨릴레이’는 2022년부터 이어온 BBQ의 사회공헌 활동이다. 치킨 조리 시설을 탑재한 푸드트럭 BB-Car를 통해 도움이 필요한 곳을 직접 찾아가는 방식으로 운영되고 있다. 박연수 기자