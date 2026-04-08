마이바흐 SL 680 3억5790만원 로드스터·세단·SUV 등 전 라인업

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 최상위 브랜드 ‘메르세데스-마이바흐’ 및 ‘메르세데스-AMG’의 주요 차량 5종에서 한정판 에디션 모델을 출시한다고 8일 밝혔다.

이번 에디션은 ▷메르세데스-마이바흐 SL 680마누팍투어 익스클루시브 에디션 ▷메르세데스-AMG S 63 E 퍼포먼스 마누팍투어 익스클루시브 에디션 ▷메르세데스-AMG G 63 뱅가드 에디션 ▷메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+ 론치 에디션 ▷메르세데스-AMG CLA 45 S 4MATIC+ 파이널 에디션으로 구성된다.

메르세데스-마이바흐 SL 680이 7대, 메르세데스-AMG CLA 45 S 4MATIC+가 45대, 그 외 3종은 각각 10대 한정 판매된다. 각 에디션의 가격은 ▷마이바흐 SL 680 3억5790만원 ▷S 63 S E 퍼포먼스 3억 4400만원 ▷G 63 2억9580만원 ▷GLS 63 4MATIC+ 2억1840만원 ▷CLA 45 S 4MATIC+가 9580만원이다.

이번 에디션은 로드스터부터 플래그십 세단, 스포츠유틸리티차(SUV), 오프로더, 콤팩트 쿠페까지 전 라인업을 아우르며, 맞춤형 디자인 프로그램 ‘마누팍투어’를 적용한 것이 특징이다. 외장 색상과 고급 인테리어 소재 조합을 통해 차별화된 감성을 강조했다.

마이바흐 SL 680은 코트다쥐르 라이트 블루 메탈릭 컬러와 크리스탈 화이트 나파 가죽을 적용, 고급스러운 오픈톱 감성을 강조했다. 4.0ℓ 바이터보 엔진으로 최고 585마력을 발휘한다.

AMG S 63 E 퍼포먼스는 F1 기술 기반 PHEV 시스템과 V8 엔진을 결합해 최고 802마력, 최대 토크 124.3㎏f·m를 구현했다. 세라믹 브레이크와 쇼퍼 패키지도 적용됐다. AMG G 63 뱅가드는 다크 올리브 그린 마그노 컬러와 오프로드 패키지를 통해 강인한 주행 성능을 강조했다. 최고 585마력, 최대 토크 86.7㎏f·m 성능을 갖췄다.

AMG GLS 63 론치 에디션은 실리콘 그레이 컬러와 AMG 카본 트림을 적용한 플래그십 SUV로, 612마력의 성능을 낸다. AMG CLA 45 S 파이널 에디션은 내연기관 마지막 모델로, 전용 데칼과 디자인 요소를 적용했다. 2.0ℓ 엔진으로 최고 421마력, 최대 토크 51㎏f·m를 발휘한다.