- ‘기기분석 화학’, ‘독성기전학’, ‘연구자를 위한 한의학 개론’ K-MOOC 강좌

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술연합대학원대학교(UST)는 한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC)를 통해 국가연구소 현장의 축적된 지식을 담은 3개 강좌를 개설했다고 8일 밝혔다.

이번 강좌에는 한국화학연구원(KRICT) 스쿨, 국가독성과학연구소(KIT) 스쿨의 현직 교수진의 신규 개설 강좌인 ‘기기분석 화학’과 ‘독성기전학’을 비롯, 기존 운영되던 한국한의학연구원(KIOM) 스쿨의 ‘연구자를 위한 한의학 개론’까지 총 3개 과목이 제공된다.

신규 강좌인 ‘기기분석 화학’은 화학 소재 및 공정에서 다루는 유기·무기 화합물은 물론 기체, 액체, 고체 등 다양한 형태의 화합물 특성 분석에 필요한 기기들의 원리와 구조를 다룬다.

실제 연구 현장에서 화합물을 분석하기 위한 조건 설정부터 데이터 해석법까지 실무 중심의 전문 지식을 심도 있게 학습할 수 있는 것이 특징이다. 강의는 한국화학연구원(KRICT) 스쿨 이진희 교수가 맡았다.

‘독성기전학’은 화학물질이 인체에 미치는 독성 작용 기전을 이해하고, 독성 및 위해성 평가 역량을 강화하기 위해 기획됐다. 이를 바탕으로 신약 개발 및 안전성 평가 실무에 활용 가능한 전문 지식을 학습할 수 있다. 해당 강좌는 국가독성과학연구소(KIT) 스쿨 윤석주 교수가 강의하며, 독성학 전공자는 물론 관련 산업 종사자와 일반 대중도 쉽게 이해할 수 있도록 강의를 구성했다.

한국한의학연구원(KIOM) 스쿨의 최선미·이상훈 교수가 공동으로 진행하는 ‘연구자를 위한 한의학 개론’은 전공의 벽을 넘어 누구나 쉽게 한의학을 접할 수 있도록 기획됐다. 한의학의 역사와 기본 이론부터 진단·치료 기법, 그리고 인공지능(AI)을 접목한 최신 연구 동향까지 폭넓은 주제를 풍부한 사례와 함께 알기 쉽게 풀어내어 비전공자들의 이해도를 높였다.

UST는 학습자들의 수강 편의성과 교육 효과를 극대화하기 위해 각 강좌별로 조교(튜터)를 활용하여 체계적으로 학습을 지원한다. 각 스쿨 UST 박사, 석사과정 대학원생들로 구성된 조교진은 수강 현황을 실시간으로 확인하고 질문 사항에 대응하며 교수진과 학습자 간의 원활한 소통을 돕는다. 더불어 수강자 학습 독려, 학사 지원 등을 통해 수강자의 불편함을 해소할 계획이다.

수강 신청은 현재 K-MOOC 홈페이지에서 접수 중이며, 전체 운영 기간은 오는 7월 19일까지다.

강대임 UST 총장은 “국가연구소대학으로서, 각 분야 국가연구소 최고 전문가인 UST 교수진의 과학기술 MOOC 강의를 통해 국민의 과학기술 이해도를 높이고 미래 지향적인 평생학습을 지원하는 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.