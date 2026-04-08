[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 2027년도 예산편성을 위한 주민참여예산 사업제안서를 접수받는다고 8일 밝혔다.

상주시청 홈페이지, 이메일, 우편, 방문 등을 통해 연중 접수가 가능하며 오는 7월 31일까지 집중 공모 기간을 운영한다.

이후 접수된 제안서는 다음 연도 심의대상이 된다.

주민참여예산제는 주민이 지역에 필요한 사업을 직접 제안하고 심의를 거쳐 예산에 반영하는 제도로, 재정 운영의 투명성과 책임성을 높이고 시민 참여를 확대하기 위해 운영된다.

상주시민과 상주시에 사업소를 두고 있는 개인이나 법인이면 누구나 참여할 수 있으며 생활주변의 불편사항 해소, 지역주민의 복리증진과 삶의 질 향상을 위한 사업 등을 제안할 수 있다.

단 법 개정이 필요하거나 국도비 보조사업, 10억 이상 대규모사업, 도로포장 등 SOC사업, 사업수혜자가 특정지역이나 단체에 편중되는 사업 등은 대상사업에서 제외된다.

상주시 관계자는 “접수된 제안은 관련 부서의 타당성 검토 및 협의를 거친 뒤 주민참여예산위원회 심의·의결 및 시의회 의결을 거쳐 2027년 예산에 공식 편성돼 추진될 예정”이라고 말했다.